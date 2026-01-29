Hindi Faith Hindi

Falgun Month 2026: इस दिन शुरू होगा फाल्गुन का महीना, नोट करें फाल्गुन में आने वाले व्रत-त्योहारों की डेट और जानें महत्व

Falgun Month 2026: हिंदू धर्म में फाल्गुन का महीना बहुत ही खास माना गया है और इस माह कई ऐसे व्रत व त्योहार आते हैं जिनका हम सब पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं.

Falgun Month 2026: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अभी साल का पहला महीना चल रहा है लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है. जिसे फाल्गुन माह कहते हैं और ये हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना है. जो कि पूजा-पाठ और व्रत-त्योहारों के लिहाज से बहुत ही खास होता है. फाल्गुन माह में भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का पूजन किया जाता है. इस माह महाशिवरात्रि से लेकर होली तक कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं. आइए जानते हैं कब शुरू होगा फाल्गुन का महीना और इस माह आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट.

फाल्गुन माह 2026 कब होगा शुरू?

माघ पूर्णिमा के अगले दिन फाल्गुन माह की शुरुआत होती है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघी पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को है और ऐसे में फाल्गुन माह की शुरुआत 2 फरवरी 2026 से होगी. फाल्गुन का महीना 3 मार्च 2026 को समाप्त होगा.

फाल्गुन माह का महत्व

इस महीने पूर्णिमा तिथि के दिन फाल्गुनी नक्षत्र होता है और इसलिए इस माह को फाल्गुन नाम दिया गया है. फाल्गुन का महीना ऋतु परिवर्तन का भी माह हे और इसके बाद धीरे-धीरे गर्मी का मौसम शुरू होने लगता है. फाल्गुन को आनंद और उल्लास का महीना कहा गया है क्योंकि इस दौरान होली का त्योहार आता है तो ​कि प्रेम, उत्साह और रंगों का प्रतीक है. इस फाल्गुन के महीने में हर कोई रंगों की डूबा नजर आता है और इस माह राधा-कृष्ण की उपासना करना बेहद ही फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति फाल्गुन माह में हुई थी और इसलिए इस माह चंद्रमा का पूजन करने से मा​नसिक शांति मिलती है. फाल्गुन माह में मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है और इस दौरान शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं.

फाल्गुन माह में आने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट

5 फरवरी 2026 – संकष्टी चतुर्थी

13 फरवरी 2026 – विजया एकादशी, कुम्भ संक्रांति

14 फरवरी 2026 – प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)

15 फरवरी 2026 – महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि

17 फरवरी 2026 – फाल्गुन अमावस्या

24 फरवरी 2026 – होलाष्टक शुरू

27 फरवरी 2026 – आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी

28 फरवरी 2026 – प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.