By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Falgun Month 2026: आज से शुरू हुआ फाल्गुन का महीना, इन देवी-देवताओं का पूजन करने से पूरी होगी हर इच्छा, ध्यान रखें ये नियम
Falgun Month 2026: फाल्गुन माह भगवान श्रीकृष्ण और राध रानी को समर्पित है. लेकिन इस माह कुछ अन्य देवी-देवताओं का पूजन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
Falgun Month 2026: हिंदू धर्म में फाल्गुन का महीना बहुत ही शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है. इस माह कई महाशिवरात्रि और होली समेत कई ऐसे व्रत-त्योहार आते हैं जिनका हम सभी सालभर बेसब्री से इंतजार करते हैं. फाल्गुन का महीना आनंद और उल्लास से भरा होता है और यह हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना है. इसके बाद हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है. बता दें कि पंचांग के अनुसार आज यानि 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो गया है जो कि 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि के दिन समाप्त होगा. फाल्गुन के महीने का इसलिए भी महत्व अधिक होता है क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का माह है. इस महीने सर्दियां विदा होती हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होता है. फाल्गुन का महीना राधा-कृष्ण को समर्पित है और इस माह होली की धूम के साथ ही लोग राधा-कृष्ण का भी पूजन करते हैं. इसके अलावा फाल्गुन में अन्य देवी-देवताओं करना भी फलदायी माना गया है.
फाल्गुन में करें इन देवी-देवताओं का पूजन
- वैसे तो सभी देवी-देवताओं का पूजन सालभर किया जाता है लेकिन कुछ खास महीनों में खास पूजन करने का महत्व माना गया है. फाल्गुन मास भी उन्हीं महीनोंं में से है और इस माह यदि भगवान शिव का पूजन किया जाए तो जातकों को रोगों से मुक्ति मिलती है. फाल्गुन माह में भगवान शिव को सफेद चंदन का टीका लगाना चाहिए.
- इसके अलावा फाल्गुन माह में धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ व फलदायी माना गया है. फाल्गुन में मां लक्ष्मी का पूजन करने से लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.
- फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि और शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. महाशिवरात्रि और आमलकी एकादशी का पूजन करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
Falgun Month 2026: इस दिन शुरू होगा फाल्गुन का महीना, नोट करें फाल्गुन में आने वाले व्रत-त्योहारों की डेट और जानें महत्व
फाल्गुन में करे इन चीजों का दान
फाल्गुन के महीने में भी दान का बहुत महत्व होता है. इस माह व्यक्ति को अपनी क्षमतानुसार गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए. दान के रूप में आप सफेद तिल, घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, जरूरत का सामान आदि का दान में दे सकते हैं.
फाल्गुन माह में इन बातों का रखें ध्यान
- फाल्गुन महीने में शीतल या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए. ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है.
- फाल्गुन के महीने में मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए.
- इस माह में नियमित रूप से भगवान श्रीकृष्ण की उपासना करनी चाहिए.
- पूजा के दौरान फूलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए.
- इस महीने में नशीली चीजों और मांस-मदिरा के सेवन से बचना चाहिए.
- इस माह में अपनी साफ सफाई और रहन सहन को लेकर भी सौम्यता और शालीनता बरतनी चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.