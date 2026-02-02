Hindi Faith Hindi

Falgun Month 2026: फाल्गुन माह में सगाई-विवाह के लिए बेस्ट हैं ये तिथियां, नहीं पड़ेगी अलग से मुहूर्त की जरूरत

Falgun Month 2026: फाल्गुन के महीने में कई ऐसे मुहूर्त होते हैं जिन्हें अबूझ मुहूर्त कहा जाता है और दौरान कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती.

Falgun Month 2026: हिंदी कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन होता है जो कि आज यानि 2 फरवरी से शुरू हो गया है और 3 मार्च को समाप्त होगा. इसके बाद हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होगी. प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से फाल्गुन माह का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इसके शुरू होते ही सर्दियां कम होने लगती हैं और गर्मियों का मौसम दस्तक देने लगता है. वहीं फाल्गुन माह के धार्मिक महत्व की बात करें तो इस माह कई ऐसे अबूझ मुहूर्त आते हैं जो कि शादी-विवाह व मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मानते हैं.

क्या होता है अबूझ मूहूर्त?

फाल्गुन में कई महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार आते हैं जो कि काफी खास होते हैं. इसमें महाशिवरात्रि से लेकर आमलकी एकादशी और होली जैसे पर्व शामिल हैं. फाल्गुन का महीना उत्साह और उमंग से भरा होता है क्योंकि इस माह होली का पर्व आता है. जो कि देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. फाल्गुन माह में कई अबूझ मुहूर्त भी आते हैं जिन्हें शुभ मुहूर्त माना जाता है. अबूझ मुहूर्त की बात करें तो इस दौरान कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. यह साल के वो दिन होते हैं जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यदि किसी शुभ कार्य के लिए पंचांग में तारीख नहीं निकल रही तो अबूझ मुहूर्त में वह ​कार्य किया जा सकता है.

फाल्गुन में शादी के अबूझ मुहूर्त

हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में शादी-विवाह जैसे कार्यों के लिए 12 अबूझ मुहूर्त हैं जब बिना मुहूर्त देखे मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं. इसमें 19 फरवरी को फुलेर दूर भी शामिल है जिसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है. बता दें कि फाल्गुन माह में 12 अबूझ मुहूर्त हैं जो कि 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी है. अगर आप शादी-विवाह या मांगलिक कार्य के लिए शुभ दिन तलाश रहे हैं तो यह 12 मुहूर्त बेहद ही शुभ हैं.

इस दिन बंद हो जाएंगे शुभ कार्य

बता दें कि जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तो खरमास की शुरुआत होती है जो कि 30 दिनों तक चलता है और इस दौरान शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल खरमास 14 मार्च 2026 को शुरू होगा और 13 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

