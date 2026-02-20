  • Hindi
Falgun Purnima 2026 Date: कब है फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि? नोट करें डेट और जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Falgun Purnima 2026 Date: पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करना व दान करना शुभ माना गया है. कहते हैं कि इससे सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Published: February 20, 2026 1:00 PM IST
Falgun Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन गंगा-यमुना समेत पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन यदि पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. फाल्गुन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है और इसे लक्ष्मी जयंती के तौर पर भी जाना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी. इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा का दिन स्नान, दान व पूजा-पाठ के लिए लिहाज से बहुत ही शुभ माना गया है. आइए जानते हैं कब है फाल्गुन पूर्णिमा?

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को ही मनाई जाएगी और इसी दिन होलिका दहन का पूजन किया ​जाएगा. बता दें कि 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है जो कि भारत में दिखाई देगा. हालांकि, पूर्णिमा की पूजा में चंद्र ग्रहण का अशुभ साया नहीं पड़ेगा.

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 स्नान-दान मुहूर्त

फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है. ऐसे में बता दें कि 3 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 14 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा जिसे दान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. इस दिन दान करने का भी विधान है और स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए.

फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व

पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद मां लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए. कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मां लक्ष्मी का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो धन-धान्य की बरकत होती है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है उन्हें पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर चंद्रमा का पूजन अवश्य करना चाहिए. इससे चंद्र दोष दूर होता है और मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

