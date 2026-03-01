Hindi Faith Hindi

Falgun Purnima 2026 Kab Hai Note The Date And Know The Auspicious Time For Bathing And Donating

Falgun Purnima 2026 Date: 2 या 3 मार्च! कब रखा जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत? नोट करें डेट और जानें स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

Falgun Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने का विधान है.

Falgun Purnima 2026

Falgun Purnima 2026 Date and Timing: पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान-दान करने व चंद्र देवता का पूजन करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है. इसलिए प्रत्येक माह पूर्णिमा तिथि के दिन जातक व्रत-उपवास रखते हैं और चंद्र देव व मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं. फाल्गुन माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत ही खास होती है, ​इसे वसंत पूर्णिमा या दोल पूर्णिमा भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से धन की देवी मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था. इसलिए इसे लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है. फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व भी मनाया जाता है. लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण फाल्गुन तिथि की सही डेट को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है. आइए जानते हैं कब रखा जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत?

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. हिंदू धर्म में व्रत-उपवास उदयातिथि के अनुसार रखे जाते हैं और ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च 2026 को होनी चाहिए. लेकिन इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और ये ग्रहण भारत में नजर आएगा. इसलिए भारत में सूतक काल मान्य होगा और सूतक में पूजा-पाठ या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता. शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत उस दिन किया जाता है जब पूर्णिमा चंद्रोदय के समय लग रही हो क्योंकि इसमें चंद्रमा का पूजन किया जात है. ऐसे में फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च 2026, सोमवार को रखा जाएगा.

फाल्गुन पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 2 मार्च को रखा जाएगा लेकिन स्नान-दान के लिए शुभ दिन 3 मार्च 2026 है. क्योंकि स्नान-दान हमेश ब्रह्म मुहूर्त व सूर्योदय के समय करना शुभ होता है और पूर्णिमा का सूर्योदय 3 मार्च 2026, मंगलवार होगा. बता दें कि इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और उससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. सूतक में पूजा-पाठ, स्नान-दान या कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता. 3 मार्च को सूतक लगने से पहले सुबह 5 बजकर 5 मिनट से लेकर 5 बजकर 55 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. स्नान-दान के लिए यह समय बेहद ही शुभ होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

