Father's Day Special: पापा को भूलकर भी न दें ये चीजें, ज्योतिष के अनुसार ये 5 गिफ्ट हैं सबसे बेस्ट

Father's Day 2026: फादर्स डे पर पिता को भूलकर भी न दें ये अशुभ चीजें. जानें ज्योतिष के अनुसार वो 5 बेस्ट गिफ्ट्स, जो चमकाएंगे आपके पापा का भाग्य और मजबूत करेंगे कुंडली का 'सूर्य'.

Written by: Neha Awasthi
Updated: June 18, 2026, 12:11 PM IST
Father's Day
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Father’s Day Special: हर साल जून के तीसरे रविवार को दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है. इस दिन हम अपने पापा को स्पेशल फील कराने के लिए तरह-तरह के गिफ्ट्स देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में पिता को ‘सूर्य’ और ‘गुरु’ (बृहस्पति) का रूप माना गया है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह अपने आप मजबूत हो जाते हैं, जिससे जीवन में मान-सम्मान, नौकरी और करियर में अपार सफलता मिलती है वहीं, अनजाने में दिया गया एक गलत गिफ्ट पिता-पुत्र के रिश्तों में खटास ला सकता है.

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आइए जानते हैं कि इस फादर्स डे पर पापा को कौन से 5 गिफ्ट्स देना सबसे शुभ रहेगा और किन चीजों को देने से बिल्कुल बचना चाहिए.

भूलकर भी न दें ये चीजें

ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें पिता को उपहार में देना अशुभ माना जाता है, इससे कुंडली का सूर्य कमजोर हो सकता है

काले रंग के कपड़े: काला रंग शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है. पिता (सूर्य) को काले रंग के वस्त्र या सामान गिफ्ट करने से सूर्य-शनि का टकराव हो सकता है, जिससे वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं.

धारदार या नुकीली चीजें: चाकू, कैंची या कोई भी नुकीली शो-पीस जैसी चीजें गिफ्ट करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और रिश्तों में तनाव पैदा होता है.

डूबते हुए जहाज या हिंसक जानवरों की तस्वीर: ऐसी तस्वीरें या पेंटिंग्स मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं.

चमड़े की वस्तुएं: बेल्ट या वॉलेट देते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध चमड़े का न हो, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ नहीं माना जाता.

ज्योतिष के अनुसार ये 5 गिफ्ट हैं सबसे बेस्ट

अगर आप अपने पापा की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की चाहते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार इन 5 चीजों में से कोई एक उपहार उन्हें दें.

  1. तांबे का पात्र या सूर्य देव का प्रतीक

ज्योतिष में तांबे का सीधा संबंध सूर्य देव से है. आप अपने पिता को तांबे की पानी की बोतल, जग या कोई सुंदर शो-पीस दे सकते हैं. यदि वे सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी पिएंगे, तो उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपका सूर्य भी बलवान होगा.

  1. पीले रंग के वस्त्र या सिल्क का कुर्ता

पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, जो ज्ञान और सुख-समृद्धि देते हैं. पापा को पीले या केसरिया रंग की शर्ट, कुर्ता या सिल्क का स्कार्फ गिफ्ट करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे पिता-संतान के बीच सम्मान और स्नेह बढ़ता है.

  1. धार्मिक पुस्तकें और पीला कवर (Spiritual Books)

यदि आपके पिता को पढ़ने का शौक है, तो उन्हें भगवद गीता, रामायण या उनकी पसंद की कोई आध्यात्मिक पुस्तक भेंट करें.

विशेष टिप: इस पुस्तक पर पीले रंग का कवर चढ़ाकर देंगे, तो यह सूर्य और गुरु का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा.

  1. रोशनी से जुड़ी वस्तुएं या लैंपशेड

सूर्य प्रकाश के देवता हैं. घर के दक्षिण-पूर्व या पूर्व कोने में रखने के लिए एक सुंदर सा लैंपशेड, ब्रास की दीया स्टैंड या सुगंधित मोमबत्तियां गिफ्ट करना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. यह उपहार पिता के जीवन में यश और कीर्ति लेकर आता है.

  1. केसरिया मिठाई या ड्राई फ्रूट्स

रिश्ते में मिठास घोलने के लिए केसर से बनी मिठाइयां जैसे राजभोग, काजू कतली जिस पर केसर हो या बादाम-अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का बास्केट दें. केसर और ड्राई फ्रूट्स सूर्य व मंगल को मजबूत करते हैं, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है.

सफलता का महा-उपाय

फादर्स डे के दिन गिफ्ट देने के साथ-साथ सुबह उठकर अपने पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना न भूलें. ज्योतिष शास्त्र में पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ माने गए हैं.। ऐसा करने से कुंडली के बड़े से बड़े पितृ दोष और सूर्य दोष तुरंत शांत हो जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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