Father's Day Special: पिता को क्यों कहते हैं बरगद का पेड़? जानिए धर्म, संस्कृति और जीवन में इसका विशेष महत्व

Father's Day Special: भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है जो कि इस साल 21 जून 2026 को मनाया जाएगा. पिता के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने का यह खास दिन और मौका होता है.

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Father's Day 2026

Father’s Day Special: भारतीय समाज और संस्कृति में रिश्तों को प्रकृति के तत्वों से जोड़कर देखा जाता रहा है. जब बात परिवार के मुखिया, यानी पिता की आती है, तो उनके लिए अक्सर ‘बरगद का पेड़’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. ‘पिता घर के बरगद की तरह होते हैं’ यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है. फादर्स डे के इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं कि धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से पिता की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की जाती है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है?

1. विशाल छाया और सुरक्षा का अहसास

बरगद का पेड़ अपनी घनी और विशाल शाखाओं के लिए जाना जाता है. जो कि तपती धूप में यह राहगीरों को शीतलता और राहत देता है. पिता का स्वरूप भी एक बरगद की तरह ही होता है क्योंकि एक पिता अपने परिवार के लिए उसी विशाल छाया की तरह होते हैं, जो दुनिया की धूप (मुश्किलें, आर्थिक तंगी, चिंताएं) कितनी भी तेज क्यों न हो, पिता उसे अपने ऊपर झेल लेते हैं और अपने बच्चों तक सिर्फ सुकून और सुरक्षा की छांव पहुंचने देते हैं.

2. ‘पारिवारिक जड़ें’ और स्थिरता

बरगद की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ‘जटाएं’ होती हैं, जो शाखाओं से निकलकर जमीन में समा जाती हैं और पेड़ को अतिरिक्त मजबूती देती हैं. इसी वजह से बरगद आंधी-तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है. पिता परिवार की उन जड़ों को मजबूत करते हैं. वे न केवल वर्तमान को संभालते हैं, बल्कि अपनी जटाओं यानी मेहनत और संस्कारों से आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी स्थिरता प्रदान करते हैं. संकट के समय पूरा परिवार बिखरने से बच जाता है, क्योंकि पिता नाम का स्तंभ उसे थामे रखता है.

3. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

सनातन धर्म में बरगद को पूजनीय माना गया है और कहते हैं कि इसमें ‘त्रिमूर्ति’ यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है. इसलिए बरगद को ‘अक्षयवट’ भी कहा जाता है, जिसका कभी नाश नहीं होता. इसी तरह धर्मग्रंथों में पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है- ‘पिता स्वर्गः पिता धर्मः परमं तपः’ इसका अर्थ है: पिता ही स्वर्ग हैं, पिता ही धर्म और परम तप हैं. बरगद की तरह पिता का आशीर्वाद और उनके दिए गए संस्कार ‘अक्षय’ होते हैं. पिता भले ही दुनिया में रहें या न रहें, उनकी सीख और आदर्श पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं.

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4. निःस्वार्थ भाव से पोषण

बरगद का पेड़ खुद धूप, बारिश और हवा के थपेड़े सहता है, लेकिन बदले में अनगिनत पक्षियों को आश्रय और जीवों को जीवन देता है. बदले में वह कभी अपनी छाया या फल का हिसाब नहीं मांगता. एक पिता का भी पूरा जीवन मूक त्याग की तरह होता है. वे अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं और अपनी थकान कभी चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते. उनका एकमात्र लक्ष्य अपने परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की खुशियां होता है.

5. एक पूरा ईकोसिस्टम

एक पुराना बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वह अपने आप में एक पूरा संसार होता है, जहां सैकड़ों जीव एक साथ रहते हैं. इसी तरह पिता भी पूरे कुनबे को एक सूत्र में बांधकर रखते हैं. चाचा, ताऊ, भाई-बहन, सबको साथ लेकर चलना और परिवार में एकता बनाए रखना एक पिता की ही दूरदर्शिता का परिणाम होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.