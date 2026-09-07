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Feng Shui Tips: ऑफिस की इस दिशा में रख लें फेंगशुई क्रिस्टल बॉल, प्रमोशन रोकने की किसी में नहीं होगी हिम्मत!

Feng Shui Tips: ऑफिस में क्रिस्टल बॉल रखने की सही दिशा क्या है? जानें फेंगशुई के अनुसार क्रिस्टल बॉल रखने का तरीका और करियर में तरक्की व प्रमोशन से जुड़ी मान्यताएं.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 7, 2026, 5:03 PM IST
office crystal ball
office crystal ball
  • ऑफिस में क्रिस्टल बॉल रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की मान्यता.
  • सही दिशा में क्रिस्टल बॉल रखने से करियर ग्रोथ का लाभ.
  • वर्कप्लेस की नेगेटिव एनर्जी दूर करने में मददगार माना जाता है.
  • प्रमोशन और सफलता के लिए फेंगशुई का खास उपाय.

Feng Shui Tips: करियर में बार-बार अड़चनें आना, लाख कोशिशों के बाद भी प्रमोशन रुक जाना या ऑफिस में मेहनत के बाद भी पहचान न मिलना. ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आज के समय में अधिकांश पेशेवर जूझ रहे हैं. कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद जब मनमुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं, तो निराशा घेरने लगती है. यदि आप भी इसी स्थिति से दो-चार हो रहे हैं, तो वास्तु और फेंगशुई में बताए गए कुछ बेहद सरल और अचूक उपायों का सहारा ले सकते हैं. फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, ऑफिस की ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारे काम और तरक्की पर पड़ता है. इस ऊर्जा को सकारात्मक बनाने और करियर की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए फेंगशुई क्रिस्टल बॉल को एक अचूक हथियार माना गया है.

क्या है फेंगशुई क्रिस्टल बॉल का महत्व?

फेंगशुई में क्रिस्टल को पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है. यह अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है. जब इसे ऑफिस या कार्यस्थल पर सही नियम और दिशा के अनुसार रखा जाता है, तो यह वहां के वातावरण को एनर्जेटिक बना देता है. इससे न केवल कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध भी मजबूत होने लगते हैं.

और पढ़ें: Feng Shui Tips: घर में ये 5 चीजें फेंगशुई के हिसाब से बनाती हैं ‘Negative Energy’ का अड्डा!

डेस्क पर किस दिशा में रखें क्रिस्टल बॉल?

फेंगशुई के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी उपाय का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही स्थान पर स्थापित किया जाए. ऑफिस डेस्क पर क्रिस्टल बॉल रखते समय निम्नलिखित दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा: यह दिशा ज्ञान, बुद्धि और करियर ग्रोथ से जुड़ी होती है. यदि आप अपने कौशल में निखार लाना चाहते हैं और बौद्धिक क्षमता के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्रिस्टल बॉल को अपनी मेज के उत्तर-पूर्व कोने में रखें.

दक्षिण-पूर्व (South-East) दिशा: फेंगशुई में दक्षिण-पूर्व दिशा को धन, समृद्धि और अवसरों की दिशा माना जाता है. करियर में नए अवसर और वित्तीय लाभ पाने के लिए इस कोने में क्रिस्टल बॉल रखना बेहद शुभ परिणाम देता है.

रखने के दौरान इन खास बातों का रखें ध्यान

क्रिस्टल बॉल को ऑफिस में रखते समय कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है.

प्राकृतिक रोशनी का स्पर्श: यदि आपकी डेस्क पर खिड़की से आने वाली प्राकृतिक धूप पड़ती है, तो क्रिस्टल बॉल को ऐसे रखें कि उस पर सूरज की किरणें पड़ सकें. जब ये किरणें क्रिस्टल से टकराकर पूरे कमरे में बिखरती हैं, तो यह ऑफिस की रुकी हुई ऊर्जा को तुरंत सक्रिय कर देती हैं.

नियमित साफ-सफाई: क्रिस्टल बॉल आसपास की नेगेटिव एनर्जी को अपने भीतर खींचती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इसकी समय-समय पर सफाई की जाए. महीने में कम से कम एक बार इसे साफ पानी से धोकर कुछ देर धूप में जरूर रखें, ताकि इसकी ऊर्जा फिर से चार्ज हो सके.

दूसरों के स्पर्श से बचाएं: फेंगशुई में व्यक्तिगत ऊर्जा का बहुत महत्व होता है. अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल की जा रही क्रिस्टल बॉल को बार-बार दूसरों के हाथों में जाने से बचाएं. इसे अपनी डेस्क पर ऐसी जगह रखें जहाँ यह सुरक्षित रहे.

यदि आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए रास्ते खोलना चाहते हैं और प्रमोशन की राह में आने वाली हर बाधा को पार करना चाहते हैं, तो फेंगशुई के इस छोटे से उपाय को आज ही अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं. सही दिशा और नियम से रखा गया यह क्रिस्टल आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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