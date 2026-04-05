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Feng Shui Tips: बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले फेंगशुई हैक्स: घर के 'मनी कॉर्नर' को कैसे बनाएं पावरफुल?

Feng Shui: क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एक कोना आपकी कंगाली या अमीरी का फैसला करता है? फेंगशुई के अनुसार, बस एक छोटी सी दिशा बदलने से आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ सकता है.

Feng Shui Tips: कड़ी मेहनत के बावजूद कई बार धन का संचय नहीं हो पाता या खर्चे आमदनी से अधिक होने लगते हैं. चीनी वास्तु शास्त्र ‘फेंगशुई’ में इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा के संतुलन में बताया गया है. फेंगशुई के अनुसार, आपके घर या ऑफिस का एक खास हिस्सा आपकी आर्थिक किस्मत को नियंत्रित करता है. इसे ‘मनी कॉर्नर’ या ‘वेल्थ एरिया’ कहा जाता है. आइए जानते हैं कि कैसे कुछ आसान हैक्स के जरिए आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए इस कोने को जागृत कर सकते हैं.

क्या है ‘मनी कॉर्नर’ और इसे कैसे पहचानें?

फेंगशुई के ‘बगुआ मानचित्र’ के अनुसार, घर, लिविंग रूम या आपके बेडरूम का दक्षिण-पूर्व (South-East) हिस्सा धन और समृद्धि का क्षेत्र होता है. इस कोने का सीधा संबंध आपके जीवन में आने वाले अवसरों और संपत्ति के संचय से है. यदि इस दिशा की ऊर्जा अवरुद्ध है, तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.

मनी कॉर्नर को पावरफुल बनाने के 5 अचूक तरीके

लकड़ी और हरियाली का संतुलन:फेंगशुई में दक्षिण-पूर्व दिशा का तत्व लकड़ी माना जाता है. इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यहां जीवित पौधे रखना सबसे प्रभावी उपाय है. जेड प्लांट (Jade Plant), मनी प्लांट या लकी बैम्बू यहां लगाए जा सकते हैं. ध्यान रहे कि पौधे स्वस्थ और हरे-भरे हों. सूखते हुए पौधे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत देते हैं, इसलिए उनकी देखभाल जरूरी है.

बहते पानी का जादुई प्रभाव: पानी को फेंगशुई में शुद्ध ऊर्जा और धन के प्रवाह का प्रतीक माना गया है. मनी कॉर्नर में एक छोटा वॉटर फाउंटेन लगाना बहुत शुभ होता है. बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी की धारा घर के अंदर की ओर होनी चाहिए, न कि बाहर की ओर. बाहर गिरता पानी बढ़ते हुए खर्चों का संकेत दे सकता है.

रंगों से आकर्षित करें समृद्धि: रंग हमारी मानसिक और वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं. वेल्थ एरिया के लिए बैंगनी (Purple), गहरा हरा और नीला रंग सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं. बैंगनी रंग को फेंगशुई में राजसी वैभव और धन का प्रतीक माना जाता है. यदि आप पूरे कोने को पेंट नहीं कर सकते, तो यहां इन रंगों के कुशन, परदे या कोई कलाकृति भी रख सकते हैं.

सिट्रीन क्रिस्टल और प्रकाश: क्रिस्टल ऊर्जा को संचित और प्रसारित करने का काम करते हैं. ‘सिट्रीन’ (Citrine) को ‘मर्चेंट स्टोन’ कहा जाता है. इसे मनी कॉर्नर में रखने से व्यापार और नौकरी में लाभ के अवसर बढ़ते हैं. इसके साथ ही, इस कोने को हमेशा रोशनी से भरपूर रखें. अंधेरा कोना आर्थिक मंदी को न्यौता देता है, जबकि एक सुंदर लैंप की रोशनी सफलता के मार्ग को स्पष्ट करती है.

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सफाई और क्लटर-फ्री स्पेस: फेंगशुई का सबसे बुनियादी नियम है स्वच्छता. यदि आपके मनी कॉर्नर में कबाड़, पुरानी फटी फाइलें या धूल जमा है, तो वहां सकारात्मक ऊर्जा (ची) का प्रवाह रुक जाएगा. इस हिस्से को हमेशा साफ रखें और सुनिश्चित करें कि यहां कोई भी टूटी-फूटी वस्तु या डस्टबिन न हो.

फेंगशुई केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन का विज्ञान है. जब आप अपने घर के ‘मनी कॉर्नर’ को इन छोटे-छोटे बदलावों से सक्रिय करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक अवसरों के द्वार खोलता है. इन नियमों का पालन करने के साथ-साथ अपनी आर्थिक योजनाओं के प्रति स्पष्ट रहना ही बैंक बैलेंस बढ़ाने का असली मंत्र है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.