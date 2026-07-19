Feng Shui Rule of Three: फेंगशुई का वायरल सीक्रेट! 3 चीजों में छिपा है घर का बैलेंस

Feng Shui Rule of Three इन दिनों वायरल है. जानिए कैसे 3 चीजों की सजावट घर को ज्यादा संतुलित, शांत और पॉजिटिव महसूस करा सकती है.

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Feng Shui Rule of 3: क्या है ये वायरल नियम? कहा जाता है इससे घर में बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी

Feng Shui Rule of Three: क्या 3 पौधे, 3 फ्रेम या 3 डेकोर आइटम सच में घर को ज्यादा शांत और संतुलित बना सकते हैं? फेंगशुई का Rule of Three इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घर को सुंदर बनाने के लिए लोग तरह-तरह के इंटीरियर ट्रेंड्स अपनाते हैं, लेकिन इन दिनों जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है Feng Shui Rule of Three. सोशल मीडिया पर कई होम डेकोर क्रिएटर्स और फेंगशुई फॉलोअर्स दावा कर रहे हैं कि घर में चीजों को 3 के समूह में सजाने से कमरा ज्यादा संतुलित, शांत और पॉजिटिव महसूस होता है.

आखिर क्या है Rule of Three?

इस नियम का मूल विचार बेहद सरल है. माना जाता है कि जब किसी जगह पर तीन सजावटी तत्व एक साथ रखे जाते हैं, तो आंखें उस व्यवस्था को ज्यादा प्राकृतिक और आकर्षक तरीके से देखती हैं. यही वजह है कि कई डिजाइनर 3 पौधे, 3 मोमबत्तियां, 3 फोटो फ्रेम या 3 अलग ऊंचाई वाली डेकोर वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं.

फेंगशुई में 3 अंक को क्यों माना जाता है खास?

फेंगशुई मान्यताओं में 3 को विकास, गति और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि तीन तत्वों का संयोजन स्थिरता और सक्रियता दोनों का एहसास देता है. कई लोग इसे घर की रुकी हुई ऊर्जा को संतुलित करने वाला प्रतीकात्मक तरीका मानते हैं.

लिविंग रूम में कैसे अपनाएं यह नियम?

लिविंग रूम इस ट्रेंड को आजमाने की सबसे आसान जगह मानी जाती है. सेंटर टेबल पर एक छोटा पौधा, एक सुगंधित मोमबत्ती और एक सजावटी बाउल रखा जा सकता है. इसी तरह दीवार पर तीन फ्रेम या शेल्फ पर तीन अलग आकार की वस्तुएं भी अच्छा संतुलन बनाती हैं. अलग-अलग ऊंचाई और टेक्सचर वाली चीजें साथ रखने से नजर पूरे सेट पर स्वाभाविक रूप से घूमती है.

बेडरूम में कौन-सी 3 चीजें बेहतर मानी जाती हैं?

बेडरूम में ज्यादा सामान भरने की बजाय तीन शांत तत्वों का उपयोग बेहतर माना जाता है जैसे एक सॉफ्ट लैंप, एक छोटा इनडोर प्लांट और एक सुकून देने वाली आर्टवर्क. माना जाता है कि ऐसी सजावट कमरे को अधिक आरामदायक और visually calming बनाती है.

रंगों और पौधों में भी काम करता है यह सिद्धांत

कई इंटीरियर एक्सपर्ट रंगों के चयन में भी Rule of Three अपनाते हैं. उदाहरण के लिए एक मुख्य रंग, एक सहायक रंग और एक एक्सेंट रंग. इसी तरह तीन पौधों का छोटा समूह किसी कोने को ज्यादा जीवंत बना सकता है. यह तरीका जगह को व्यवस्थित और स्वागतयोग्य महसूस कराने में मदद करता है.

क्या इससे सच में बदलती है किस्मत?

यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है. फेंगशुई एक पारंपरिक चीनी दार्शनिक अभ्यास है, लेकिन धन, स्वास्थ्य या भाग्य बदलने के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं हालांकि, साफ-सुथरा, संतुलित और सोच-समझकर सजाया गया घर मानसिक रूप से अधिक सुकूनभरा महसूस हो सकता है. यही कारण है कि कई लोग Rule of Three को चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि एक आसान और प्रभावी होम स्टाइलिंग तकनीक के रूप में अपनाना पसंद कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.