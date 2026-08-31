Feng Shui tips: घर की इस दिशा में गलती से भी न रखें कूड़ा! फेंगशुई में धन से जुड़ा है कनेक्शन

Feng Shui Tips: फेंगशुई में घर की दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है. जानें इस हिस्से में कूड़ा, टूटे सामान और clutter रखने से क्यों बचने की सलाह दी जाती है.

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दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है.

इस हिस्से में कूड़ा और clutter रखने से बचने की मान्यता.

हरे पौधे और लकड़ी से जुड़ी चीजें रखना माना जाता है शुभ.

टूटे और बेकार सामान को घर से हटाने की सलाह.

Feng Shui: घर में साफ-सफाई का सीधा संबंध हमारे रोजमर्रा के आराम और मानसिक सुकून से है. लेकिन फेंगशुई की मान्यताओं में घर की दिशा और वहां रखी चीजों को भी खास महत्व दिया जाता है. फेंगशुई के अनुसार घर का दक्षिण-पूर्व हिस्सा धन, समृद्धि से जुड़ा माना जाता है. इसी वजह से इस हिस्से में गंदगी, कूड़ा या बेकार सामान रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

दक्षिण-पूर्व दिशा को क्यों माना जाता है खास?

फेंगशुई के Bagua सिद्धांत में दक्षिण-पूर्व दिशा को Xun क्षेत्र से जोड़ा जाता है. इसे Wood element और वेल्थ यानी धन-संपत्ति से संबंधित माना जाता है. पारंपरिक फेंगशुई व्याख्याओं में इस क्षेत्र का संबंध केवल पैसे से ही नहीं, बल्कि विकास, अवसर और समृद्धि से भी बताया जाता है.

यही कारण है कि फेंगशुई मानने वाले लोग इस हिस्से को साफ, व्यवस्थित और खुला रखने की सलाह देते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि घर की किसी दिशा में कूड़ा रखने से वास्तव में पैसा रुक जाता है या आर्थिक नुकसान होता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

दक्षिण-पूर्व में कूड़ेदान रखने से क्यों बचते हैं?

फेंगशुई की मान्यताओं के मुताबिक दक्षिण-पूर्व क्षेत्र को अगर कूड़े, गंदगी और बेकार सामान से भर दिया जाए तो वहां की ऊर्जा का प्रवाह बाधित माना जाता है. कुछ फेंगशुई विशेषज्ञ विशेष रूप से ट्रैशबिन, टूटे सामान और लंबे समय से पड़े clutter को इस क्षेत्र में रखने से बचने की सलाह देते हैं.

इसका एक व्यावहारिक पहलू भी है. घर का कोई कोना अगर लगातार गंदा या सामान से भरा रहे तो वह देखने में अव्यवस्थित लगता है और घर की ओवरऑल क्लिनिनेस प्रभावित हो सकती है. इसलिए कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करना और अनावश्यक सामान हटाना अच्छी घरेलू आदत है.

इस दिशा में क्या रखा जा सकता है?

फेंगशुई की मान्यताओं में दक्षिण-पूर्व दिशा को Wood element से जोड़ा जाता है. इसलिए यहां स्वस्थ हरे पौधे और लकड़ी से जुड़ी प्राकृतिक चीजें रखने की सलाह कई आधुनिक फेंगशुई गाइड में दी जाती है. साफ-सुथरा स्थान और पर्याप्त रोशनी भी सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस दिशा में महंगे Feng Shui products खरीदना जरूरी है. एक स्वस्थ पौधा, साफ जगह और व्यवस्थित सामान भी पर्याप्त हो सकता है.

टूटे सामान से भी बनाएं दूरी

दक्षिण-पूर्व हिस्से में केवल कूड़ा ही नहीं, बल्कि टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब फर्नीचर और लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजों को जमा करके रखने से भी फेंगशुई में बचने की सलाह दी जाती है. ऐसी चीजों को clutter का हिस्सा माना जाता है और माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है.

अगर घर में दक्षिण-पूर्व दिशा में पहले से स्टोर रूम, कूड़ेदान या बहुत ज्यादा सामान रखा है, तो सबसे आसान उपाय यही है कि वहां की सफाई करें और गैरजरूरी चीजें हटा दें.

एक जरूरी बात

फेंगशुई चीन की पारंपरिक व्यवस्था है, जिसमें घर और वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए ऊर्जा और संतुलन की अवधारणाओं का इस्तेमाल किया जाता है. दक्षिण-पूर्व दिशा को धन से जोड़ना भी इसी परंपरा की मान्यता है. इसे आर्थिक सफलता की गारंटी या वैज्ञानिक नियम नहीं माना जा सकता.

इसलिए अगर आप फेंगशुई को मानते हैं तो दक्षिण-पूर्व हिस्से को साफ और व्यवस्थित रखना एक परंपरागत उपाय के तौर पर अपना सकते हैं. वहीं व्यावहारिक तौर पर भी घर को clutter-free रखना बेहतर आदत है. आखिरकार, धन बढ़ाने के लिए बजट, बचत और सही वित्तीय फैसलों की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.