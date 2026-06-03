Feng Shui Tips: ऐसी सजावट से आज ही कर लीजिए तौबा! घर सजाने का ये शॉर्टकट ला सकता है 'डेड एनर्जी'

Feng Shui Tips: क्या आपने भी घर सजाने के शॉर्टकट में प्लास्टिक या नकली पौधे लगाए हैं? फेंगशुई के अनुसार ये घर में 'डेड एनर्जी' और करियर में रुकावट ला सकते हैं. जानिए इसके पीछे का सच!

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Feng Shui Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने घरों को खूबसूरत और हरा-भरा बनाने के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं. घर में असली पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, समय पर पानी और धूप देना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता. यही वजह है कि आजकल घरों में ‘आर्टिफिशियल प्लांट्स’ यानी प्लास्टिक और कपड़े के नकली फूल-पौधों का चलन तेजी से बढ़ा है. बिना किसी मेंटेनेंस के सालों-साल हरे-भरे दिखने वाले ये पौधे इंटीरियर डेकोरेशन का एक आसान शॉर्टकट बन चुके हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सजावट का यह शॉर्टकट आपके घर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? फेंगशुई और चीनी वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार, घर में नकली पौधे रखना न सिर्फ आपकी तरक्की को रोकता है, बल्कि यह घर में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है जिसे ठीक करना आसान नहीं होता.

फेंगशुई का सख्त नियम: क्यों नकली पौधे हैं ‘डेड एनर्जी’?

फेंगशुई में पौधों को काष्ठ तत्व (Wood Element) और सक्रिय जीवन ऊर्जा (Yang Energy) का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. असली पौधे लगातार बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा यानी ची (Chi) का संचार करते हैं.

इसके विपरीत, नकली पौधे निर्जीव होते हैं. फेंगशुई के अनुसार, प्लास्टिक या कपड़े से बनी ये बेजान पत्तियां घर में डेड एनर्जी को आकर्षित करती हैं. ये पौधे देखने में भले ही जीवंत लगें, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिहाज से ये आपके घर की सकारात्मकता को सोख लेते हैं और ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं.

रिश्तों में बढ़ता है बनावटीपन और अविश्वास

विजुअल साइकोलॉजी और फेंगशुई दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे आस-पास का वातावरण सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है. जब आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या डाइनिंग एरिया में फेक यानी नकली चीजें रखते हैं, तो अनजाने में आप अपने जीवन में भी बनावटीपन को आमंत्रित कर रहे होते हैं.

माना जाता है कि जिन घरों में कृत्रिम पौधों की भरमार होती है, वहां परिवार के सदस्यों के बीच आपसी बातचीत में औपचारिकता आ जाती है. रिश्तों में असली अगाध प्रेम की जगह दिखावा ले लेता है और पार्टनर या परिवार के बीच अविश्वास की भावना पनपने लगती है.

करियर और आर्थिक ग्रोथ पर लगता है ‘ब्रेक’

असली पौधे का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन, आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति भी लगातार आगे बढ़ रही है. लेकिन प्लास्टिक के पौधे जैसे खरीदे जाते हैं, सालों बाद भी वैसे ही टिके रहते हैं-बिना किसी विकास और बदलाव के.

फेंगशुई के विशेषज्ञों का मानना है कि घर में कृत्रिम पौधे रखने से वहां रहने वाले लोगों की किस्मत और करियर भी एक जगह पर ठहर जाता है. अगर आप लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन,बिजनेस में ग्रोथ या धन लाभ का इंतजार कर रहे हैं और वह रुका हुआ है, तो एक बार अपने घर की सजावट पर नजर जरूर डालें.

व्यावहारिक और वैज्ञानिक कारण: सेहत के भी हैं दुश्मन

अगर फेंगशुई के नियमों को थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें, तो व्यावहारिक और वैज्ञानिक नजरिए से भी नकली पौधे घर के लिए नुकसानदेह हैं. इन प्लास्टिक और कपड़ों की पत्तियों पर बहुत बारीक धूल जमा होती है, जिसे रोज साफ करना नामुमकिन होता है. यह जमी हुई धूल घर के भीतर की हवा को दूषित करती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों को सांस की तकलीफ, अस्थमा और स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

तो क्या है सही विकल्प?

अगर आपके पास पौधों की देखभाल के लिए समय नहीं है, तो नकली पौधों का शॉर्टकट चुनने के बजाय ऐसे असली इंडोर प्लांट्स का चुनाव करें जिन्हें बहुत कम धूप, पानी और देखभाल की जरूरत होती है. आप अपने घर में *स्नेक प्लांट मनी प्लांट , जेड प्लांट या लकी बैम्बू रख सकते हैं. ये पौधे न केवल फेंगशुई के अनुसार बेहद शुभ और गुड लक लाने वाले माने जाते हैं, बल्कि ये घर की हवा को भी 24 घंटे शुद्ध रखते हैं.

तो देर किस बात की? अगर आपके घर में भी सजावट के नाम पर प्लास्टिक की पत्तियां और नकली फूल बिखरे पड़े हैं, तो सुख-समृद्धि और शांति के लिए आज ही उनसे तौबा कर लीजिए!

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.