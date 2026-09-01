Feng Shui Tips: घर में ये 5 चीजें फेंगशुई के हिसाब से बनाती हैं ‘Negative Energy’ का अड्डा!

Feng Shui remedies: फेंगशुई की मान्यता के अनुसार घर में रखी कुछ चीजें ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं. जानिए वे 5 चीजें जिन्हें घर में रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/feng-shui-tips-feng-shui-5-things-negative-energy-home-feng-shui-remedies-8514581/ Copy

Fengshui tips

फेंगशुई में टूटी चीजों को माना जाता है अशुभ

सूखे पौधों से घर की Energy प्रभावित होने की मान्यता

Main Door की सफाई और व्यवस्था पर दें ध्यान

घर से Unused सामान हटाना माना जाता है बेहतर

Feng Shui Tips: घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि फेंगशुई की मान्यता के अनुसार यहां मौजूद चीजों और उनकी व्यवस्था का असर घर के वातावरण पर पड़ सकता है. फेंगशुई में Qi (ची) यानी ऊर्जा के प्रवाह को खास महत्व दिया जाता है. मान्यता है कि घर में बिखराव, टूटी-फूटी या बेकार चीजों का जमावड़ा ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है. यही वजह है कि फेंगशुई में कुछ वस्तुओं को घर से हटाने या उनकी जगह बदलने की सलाह दी जाती है.

टूटी हुई घड़ी

घर में ऐसी घड़ी जो लंबे समय से बंद पड़ी है या खराब हो चुकी है, उसे फेंगशुई में अच्छा संकेत नहीं माना जाता. घड़ी समय और उसके लगातार आगे बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है. ऐसे में बंद घड़ी को ठहराव से जोड़कर देखा जाता है. अगर घर में कोई घड़ी खराब है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसे ठीक करवाना या हटा देना बेहतर माना जाता है.

सूखे और मुरझाए पौधे

हरे-भरे पौधे घर के वातावरण को जीवंत बनाते हैं, लेकिन सूखे, मुरझाए या पूरी तरह मर चुके पौधों को फेंगशुई की मान्यताओं में नकारात्मकता और ठहराव से जोड़ा जाता है. इसलिए घर में पौधे रखें तो उनकी नियमित देखभाल करें. जो पौधा पूरी तरह सूख चुका है, उसे लंबे समय तक सजावट के नाम पर रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

टूटे हुए सामान का ढेर

टूटा हुआ फर्नीचर, चटकी हुई सजावटी वस्तुएं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजें घर में जगह घेरती रहती हैं. फेंगशुई के अनुसार अव्यवस्था ऊर्जा के सहज प्रवाह में बाधा डाल सकती है. इसलिए जो वस्तुएं ठीक हो सकती हैं, उन्हें समय पर रिपेयर करें और जो बिल्कुल काम की नहीं हैं, उन्हें हटाना बेहतर है.

गंदा और अव्यवस्थित प्रवेश द्वार

फेंगशुई में घर के मुख्य दरवाजे को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा के घर में प्रवेश से जोड़ा जाता है. अगर मुख्य दरवाजे के आसपास जूते, कूड़ा, टूटे सामान या अनावश्यक वस्तुओं का ढेर लगा रहता है, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता. प्रवेश द्वार को साफ, रोशन और व्यवस्थित रखना फेंगशुई के प्रमुख सुझावों में शामिल है.

घर में जरूरत से ज्यादा कबाड़

पुराने अखबार, खाली डिब्बे, बेकार पैकेजिंग, इस्तेमाल न होने वाले कपड़े या ऐसी वस्तुएं जिनका लंबे समय से कोई उपयोग नहीं हुआ है, घर में जमा होती रहती हैं. फेंगशुई में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर जगह खाली रखने पर जोर दिया जाता है. मान्यता है कि साफ-सुथरी और खुली जगह ऊर्जा के बेहतर प्रवाह में मदद करती है.

क्या करें?

फेंगशुई की मान्यताओं को अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि घर की सफाई और decluttering से करें. टूटी चीजों को ठीक करें, सूखे पौधों को हटाएं, बंद घड़ियों को रिपेयर करें और मुख्य दरवाजे को साफ रखें. इससे कम से कम घर ज्यादा व्यवस्थित और रहने के लिए आरामदायक जरूर महसूस होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.