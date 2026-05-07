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Feng Shui Tips: नए घर में रखें फेंगशुई की ये खास चीज, कभी नहीं होगी पैसे और सुख-समृद्धि की कमी!

Feng Shui Tips: वास्तु टिप्स की तरह ही फेंगशुई भी आजकल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. फेंगशुई में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है जो कि जिन्हें घर में रखने से सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है.

Feng Shui Tips

Feng Shui Tips: आजकल लोग घर बनाते व सजाते समय वास्तु टिप्स का बहुत ध्यान रखते हैं. वहीं अब फेंगशुई भी काफी ट्रेंड में है जो कि चाइनीज वास्तु है और इसमें कुछ वस्तुओं का जिक्र किया गया है जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं. ये वस्तुएं धन को आकर्षित करती हैं और सुख-समृद्धि के रास्ते खोलती हैं. यदि कोई व्यक्ति नए घर में शिफ्ट हो रहा है तो उसे फेंगशुई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. ताकि घर में कभी सुख-समृद्धि व धन-दौलत की कमी न रहे. इसलिए नए घर में अपने साथ कुछ चीजे जरूर लेकर जाएं. लेकिन बता दें कि फेंगशुई तभी असर दिखाती है जब चीजों को समय दिशा व सही जगह पर रखा जाए. आइए जानते हैं नए घर में फेंगशुई से जुड़े कौन-से उपाय लाभकारी साबित हो सकते हैं.

लाफिंग बुद्धा

फेंगशुई में लाफिंग बुद्धा को बहुत ही शुभ माना गया है और कहते हैं कि इसे घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है. इसलिए नए घर में लाफिंग बुद्धा जरूर रखें. बता दें कि लाफिंग बुद्धा हमेशा घर के मुख्य के द्वार पर रखना चाहिए. ऐसा करने से निगेटिविविटी घर में प्रवेश नहीं करती और घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है. घर में लाफिंग बुद्धा रखने से धन-समृद्धि बढ़ती है और तनाव कम होता है.

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फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई में धातु का कछुआ भी बहुत लकी होता है और इसे लंबी उम्र व स्थि​रता का प्रतीक माना कहते हैं. कहते हैं कि घर में धातु का कछुआ रखने से करियर में सफलता मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है. इसके अलावा परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. फेंगशुई कछुआ रखने के लिए घर की उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है.

मनी प्लांट

फेंगशुई के अनुसार मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है और इसलिए इसे घर में रखने से कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती. नए घर में प्रवेश करते समय अपने साथ मनी प्लांट ले जाना बिल्कुल न भूलें. इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है. फेंगुशई के मुताबिक घर की दक्षिण-पूर्व दिशा को मनी प्लांट रखने के लिए बेस्ट होती है.

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विंड चाइम

हर कोई चाहता है कि घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल रहे और परिवार के बीच प्रेम बढ़े. इसके लिए फेंगशुई में विंड चाइम को बेस्ट उपाय माना गया है. फेंगशुई के अनुसार घर में विंड चाइम लगाने से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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