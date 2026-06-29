Feng Shui Tips: तरक्की के खुलेंगे बंद दरवाजे, बस फेंगशुई के अनुसार बदल लें सोफे की ये एक सेटिंग

Feng Shui Tips: घर का लिविंग रूम वह जगह होती है जहां परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और मेहमानों का आना-जाना भी वहीं होता है. इसलिए, इस स्थान की ऊर्जा का सीधा असर हमारे जीवन, करियर और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. फेंगशुई शास्त्र के अनुसार, लिविंग रूम में रखे सोफे की पोजीशन केवल इंटीरियर डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आपके भाग्य को चमकाने या बिगाड़ने की ताकत रखती है. अगर आपकी तरक्की में बार-बार बाधाएं आ रही हैं या पैसा टिक नहीं रहा है, तो बस अपने सोफे की सेटिंग में यह एक छोटा सा बदलाव करके देखें.
फेंगशुई में ऊर्जा के प्रवाह को ‘ची’ (Chi) कहा जाता है. जब आप सोफे को मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने रखते हैं, तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा सोफे से टकराकर वापस बाहर चली जाती है. इसे फेंगशुई में एक गंभीर दोष माना जाता है. इससे घर के मुखिया के काम में अड़चनें आती हैं, व्यापार में घाटा हो सकता है और नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है. इसलिए सोफे को हमेशा इस तरह सेट करें कि वह एंट्री गेट के सीधे कतार में न हो.
सोफे को हमेशा एक मजबूत और ठोस दीवार के सहारे ही लगाना चाहिए. फेंगशुई का नियम कहता है कि जब आप बैठते हैं, तो आपकी पीठ के पीछे एक सुरक्षा कवच होना चाहिए. दीवार का यह सहारा जीवन और करियर में स्थिरता लाता है. अगर सोफे के पीछे खाली जगह होगी या खिड़की होगी, तो बैठने वाले व्यक्ति में असुरक्षा की भावना पैदा होती है और उसे कार्यक्षेत्र में सीनियर्स या सहयोगियों का साथ नहीं मिल पाता.
सोफा सेट रखने के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर या पूर्व मानी गई है. उत्तर दिशा को कुबेर और अवसरों की दिशा कहा जाता है, जबकि पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा और मान-सम्मान से जुड़ी है. इन दिशाओं में सोफा रखने से घर में सकारात्मक विचार आते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं.
कभी भी सोफे को लिविंग रूम की खिड़की के ठीक नीचे या सामने न रखें. इससे ऊर्जा का रिसाव होता है. इसके अलावा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सोफा छत के किसी भारी बीम के ठीक नीचे न हो. बीम के नीचे बैठने से मानसिक दबाव और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी कलह बढ़ती है.
सोफे के कवर या कुशन के लिए हमेशा हल्के, सुखदायक और प्राकृतिक रंगों का चयन करें, जैसे—बेज, हल्का हरा या स्काई ब्लू. ये रंग आंखों को सुकून देने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं. इसके साथ ही, सोफे के बगल में एक छोटा सा मनी प्लांट या बैंबू प्लांट जरूर रखें. यह छोटा सा पौधा आपके लिविंग रूम के वास्तु को संतुलित कर देगा और सुख-समृद्धि के द्वार खोल देगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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