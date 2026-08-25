Feng Shui tips: सुबह उठते ही अगर ये दिख जाए, तो बदल सकती है दिन की Energy!

Feng Shui tips: दिन की शुरुआत किस तरह होती है, इसका असर हमारे पूरे दिन के मूड और सोच पर पड़ सकता है. फेंगशुई में भी सुबह के समय दिखाई देने वाली चीजों और आसपास के वातावरण को लेकर कई मान्यताएं मिलती हैं. माना जाता है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले दिखाई देने वाली चीज मन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. यही वजह है कि फेंगशुई में घर की सजावट और खासकर बेडरूम के आसपास रखी चीजों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं.
फेंगशुई का आधार घर और आसपास मौजूद ऊर्जा के संतुलन से जुड़ा है. इसकी मान्यताओं के अनुसार, सुबह का समय नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में उठते ही अगर नजर किसी सकारात्मक प्रतीक, हरे पौधे, प्राकृतिक दृश्य या साफ-सुथरे वातावरण पर पड़े, तो इसे अच्छे मानसिक माहौल से जोड़ा जाता है.
फेंगशुई में हरे पौधों को जीवंत ऊर्जा और प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए बेडरूम या खिड़की के पास स्वस्थ और हरा पौधा दिखाई देना सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि पौधे घर में freshness और growth की भावना पैदा करते हैं. अगर सुबह आंख खुलते ही सामने हरा-भरा पौधा नजर आए, तो यह दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाने वाला दृश्य हो सकता है. हालांकि, बेडरूम में बहुत ज्यादा पौधे रखने से बचने की सलाह दी जाती है और पौधे हमेशा स्वस्थ तथा साफ रखने चाहिए.
सुबह उठते ही खिड़की से आती प्राकृतिक रोशनी दिखाई देना भी सकारात्मक वातावरण से जोड़ा जाता है. फेंगशुई की मान्यताओं में रोशनी को सक्रिय और जीवंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसलिए कमरे में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आने देना बेहतर माना जाता है. बंद, अंधेरा और अस्त-व्यस्त कमरा इसके विपरीत भारी माहौल पैदा कर सकता है. इसलिए सुबह उठने के बाद पर्दे खोलना और कमरे में ताजी हवा व प्राकृतिक रोशनी आने देना एक आसान आदत हो सकती है.
फेंगशुई में बेड के ठीक सामने आईना लगाने को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं. कुछ फेंगशुई परंपराओं में सोते समय आईने में बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए अगर सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसे लेकर भी फेंगशुई में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
फेंगशुई में अव्यवस्था को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए सुबह उठते ही अगर सामने बिखरा हुआ सामान, गंदे कपड़े या कचरा दिखाई देता है, तो कमरे की व्यवस्था पर ध्यान देना बेहतर है. सुबह की शुरुआत साफ कमरे, प्राकृतिक रोशनी और हरे पौधे जैसे सकारात्मक दृश्यों से करना मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करा सकता है.
फेंगशुई में सुबह दिखाई देने वाली चीजों को लेकर शुभ-अशुभ की कई मान्यताएं हैं, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए. अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं, तो कमरे को साफ रखें, प्राकृतिक रोशनी आने दें और आसपास ऐसी चीजें रखें जिन्हें देखकर आपको अच्छा महसूस हो. आखिरकार, दिन की अच्छी शुरुआत आपके मूड और सोच को बेहतर बनाने में जरूर मदद कर सकती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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