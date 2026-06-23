Feng Shui Tortoise: कछुआ बदलने वाला है आपकी किस्मत! लेकिन जानें स्फटिक, धातु या मिट्टी कौन सा है आपके लिए बेस्ट?

Feng Shui Tortoise Benefits: धातु, स्फटिक या मिट्टी? जानें आपकी समस्या के लिए कौन सा फेंगशुई कछुआ है बेस्ट और उसे रखने की सही दिशा और नियम.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 23, 2026, 11:44 AM IST
Fengshui tips
Feng Shui Tortoise: किस धातु का कछुआ खोलेगा बंद किस्मत?

बदलेगी किस्मत: जानें फेंगशुई कछुआ कैसे चमका सकता है आपका भाग्य.

धातु का रहस्य: धातु, स्फटिक या मिट्टी? जानें कौन सा कछुआ है आपके लिए बेस्ट.

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सही दिशा का खेल: किस दिशा में कछुआ रखने से खिंचा चला आता है पैसा.

सावधान!: कछुआ रखने में होने वाली वो 1 बड़ी भूल, जो कर सकती है कंगाल.

Feng Shui Tortoise Benefits: सनातन धर्म और चीनी वास्तु शास्त्र यानी ‘फेंगशुई‘ दोनों में ही कछुए को बेहद पवित्र और चमत्कारी जीव माना गया है. जहां हिंदू धर्म में कछुए को भगवान विष्णु के ‘कूर्म अवतार’ से जोड़कर देखा जाता है, वहीं फेंगशुई में इसे सुख, समृद्धि, दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा का रक्षक माना गया है.

अक्सर लोग बाजार से कोई भी कछुआ खरीदकर घर या ऑफिस में रख लेते हैं, लेकिन फेंगशुई के नियम कहते हैं कि गलत धातु या गलत दिशा में रखा गया कछुआ फायदे की जगह भारी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी, करियर में रुकावट या पारिवारिक कलह से परेशान हैं, तो जानिए कि आपकी समस्या के हिसाब से आपको कौन सा कछुआ घर लाना चाहिए.

  1. धातु का कछुआ: करियर और बिजनेस में तरक्की के लिए

यदि आपकी नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने घर या कार्यस्थल पर धातु का कछुआ रखना चाहिए.

सही दिशा: धातु के कछुए को हमेशा घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए. उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और करियर की दिशा माना जाता है.

कैसे रखें: इसे एक सुंदर कांच या धातु के कटोरे में साफ पानी भरकर रखें. ध्यान रहे कि कछुए के पैर पानी में डूबे होने चाहिए.

  1. स्फटिक या क्रिस्टल का कछुआ: आर्थिक तंगी दूर करने के लिए

क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? यदि आप लगातार कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं या घर में अचानक बड़े खर्चे आ रहे हैं, तो स्फटिक का कछुआ आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है. क्रिस्टल नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर घर में धन के प्रवाह को बढ़ाता है.

सही दिशा: स्फटिक के कछुए को घर की उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है.

लाभ: यह घर के सदस्यों की आय के स्रोत बढ़ाता है और तिजोरी को हमेशा भरा रखता.

  1. मिट्टी या लकड़ी का कछुआ: सेहत और सुख-शांति के लिए

अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल की कमी है या गृह-क्लेश रहता है, तो आपको मिट्टी (टेराकोटा) या लकड़ी से बना कछुआ घर लाना चाहिए. मिट्टी तत्व स्थिरता और शांति का प्रतीक है.

सही दिशा: मिट्टी या लकड़ी के कछुए को हमेशा पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए. पूर्व दिशा स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ी होती है.

लाभ: यह परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है और घर का माहौल सकारात्मक बनाता है.

  1. मादा कछुआ (Tortoise with Baby): संतान सुख और वंश वृद्धि के लिए

फेंगशुई में एक विशेष प्रकार का कछुआ मिलता है जिसकी पीठ पर एक छोटा बच्चा कछुआ बैठा होता है. इसे मादा कछुआ कहा जाता है.

किसे रखना चाहिए: जिन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या जो अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें इसे अपने लिविंग रूम में स्थापित करना चाहिए.

फेंगशुई कछुआ रखने के 3 कड़े नियम

कछुआ स्थापित करते समय इन बातों का ध्यान न रखने पर इसका प्रभाव उल्टा हो सकता है:

  1. कछुए का मुख: कछुए को स्थापित करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि उसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं. अंदर की ओर मुंह होने का मतलब है कि वह समृद्धि को घर के भीतर ला रहा है.
  2. बेडरूम में सख्त मनाही:कछुए को कभी भी अपने बेडरूम में न रखें. फेंगशुई के अनुसार, कछुआ एक सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है, इसे बेडरूम में रखने से नींद में व्यवधान आता है, मानसिक अशांति बढ़ती है और रिश्तों में दरार आ सकती है.
  3. पानी बदलते रहें: यदि आपने कछुए को पानी के पात्र में रखा है, तो उस पानी को रोज या हर दूसरे दिन बदलते रहें. गंदा या रुका हुआ पानी निगेटिविटी को आकर्षित करता है.

फेंगशुई का यह चमत्कारी गैजेट आपकी बंद किस्मत के ताले खोल सकता है, बशर्ते आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही कछुआ चुनें. आज ही अपनी समस्या के अनुसार सही धातु और सही दिशा का चुनाव करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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