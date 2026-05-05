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Feng Shui Tips: फेंगशुई कछुआ किस दिशा में रखना होता है शुभ? सही जगह रखेंगे तो चमक उठेगी किस्मत!

Feng Shui Tips: वास्तु शास्त्र की तरह आजकल फेंगशुई भी काफी लोकप्रिय है और इसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें सही जगह पर रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

Published date india.com Updated: May 5, 2026 4:58 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Feng Shui Tips: फेंगशुई कछुआ किस दिशा में रखना होता है शुभ? सही जगह रखेंगे तो चमक उठेगी किस्मत!
Feng Shui Tips

Feng Shui Tips: फेंगशुई की बात करें तो यह चीन की करीब तीन हजार साल पुरानी विद्या है जिसका संबंध हवा और पानी से है. फेंगशुई चीन की एक लोकप्रिय विद्या है जो कि दुनियाभर में मानी जाती है. फेंगशुई लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु, पानी इन 5 तत्वों का संतुलन है. माना जाता है कि घर में यदि इन तत्वों का सही संतुलन रहे तो सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं और पॉजिटिविटी आती है. इसलिए फेंगशुई में कुछ चीजों को बहुत ही शुभ माना गया है और उन्हें सही समय व सही जगह पर रखने से वह अपना पॉजिटिव प्रभाव छोड़ती हैं. वहीं फेंगशुई के अनुसार गलत जगह पर रखी हुई चीजें तरक्की के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करती हैं. फेंगशुई में वैसे तो कई चीजों को सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है लेकिन फेंगशुई बहुत ही शुभ होता है.

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फेंगशुई कछुआ होता है बहुत शुभ

  • फेंगशुई में कछुए को बहुत ही शुभ माना गया है. कहते हैं फेंगशुई कछुआ घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है और धन की स्थिरता भी बढ़ती है. कछुए को सुख-समृद्धि, धन और लंबी उम्र की प्रतीक माना गया है. लेकिन घर पर इसका पॉजिटिव प्रभाव तभी पड़ता है जब इसे सही दिशा में रखा जाएगा.
  • फेंगशुई कछुआ रखने के लिए शुभ दिशा कौन-सी है?
  • फेंगशुई कछुआ रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना जाता है. इस दिशा में कछुआ रखने से करियर में ग्रोथ आती है और नौकरी व बिजनेस के क्षेत्र में तरक्की मिलती है.
  • इसके अलावा यदि पूर्व दिशा में कछुआ रखा जाए तो परिवार व स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. पूर्व दिशा में रखा फेंगशुई कछुआ घर में शांति व संतुलन बनाए रखता है.
  • यदि आप घर में सुख-समृद्धि के साथ ही धन-दौलत की कामना रखते हैं तो दक्षिण-पूर्व दिशा में फेंगशुई कछुआ रखें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

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यहां गलती से रखें फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई के अनुसार गलती से भी बेडरूम में कछुआ नहीं रखनी चाहिए. इससे रिश्तों में खटास आती है और निगेटिविटी बढ़ती है. वहीं किचन में भी फेंगशुई कछुआ रखना अशुभ माना गया है और बाथरूम के पास भी कछुआ नहीं रखना चाहिए. इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

कछुआ रखने का सही तरीका

घर में फेंगशुई कछुआ रख रहे हैं तो बता दें कि अगर कछुआ धातु या क्रिस्टल का है तो उसे हमेशा पानी से भरे बर्तन में ही रखना चाहिए. कछुए का मुंह घर के अंदर की तरफ होना चाहिए. उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. बता दें कि करियर के लिए मेटल का कछुआ, पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्रिस्टल का कछुआ, हेल्थ व ग्रोथ के लिए वुडन का कछुआ शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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