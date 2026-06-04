Feng Shui Tips for Money: अगर चाहिए भरपूर पैसा, तो फेंगशुई के अनुसार ऐसा होना चाहिए आपके वॉलेट का रंग

Feng Shui Tips for Money: क्या गलत रंग का पर्स रोक रहा है आपकी बरकत? फेंगशुई के अनुसार जानें कौन-सा वॉलेट कलर बनता है 'मनी मैग्नेट' और किसे रखने से आती है कंगाली.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/feng-shui-wallet-colors-tips-for-money-attract-wealth-8436109/ Copy

Feng Shui Wallet Colors: फेंगशुई के अनुसार किस रंग का वॉलेट चमकाएगा भाग्य?

Feng Shui Wallet Colors: हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका बटुआ (Wallet) हमेशा पैसों से भरा रहे और जीवन में कभी तंगी का सामना न करना पड़े. इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी जेब में पैसा नहीं टिकता. अक्सर लोग इसे अपनी खराब किस्मत मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे आपके वॉलेट का रंग भी हो सकता है?

चीनी वास्तु शास्त्र यानी फेंगशुई में रंगों का बहुत बड़ा महत्व माना गया है. फेंगशुई के अनुसार, हमारा वॉलेट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि यह धन को आकर्षित करने वाला एक ‘ऊर्जा केंद्र’ है. अगर आप सही रंग का वॉलेट चुनते हैं, तो यह आपके जीवन में ‘मनी मैग्नेट’ की तरह काम कर सकता है. आइए जानते हैं कि फेंगशुई के मुताबिक किस रंग का वॉलेट आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है और कौन-सा रंग बरकत को रोकता है.

इन रंगों के वॉलेट खोलते हैं तरक्की के रास्ते

काला वॉलेट (Black Wallet): समृद्धि और स्थिरता

फेंगशुई में काला रंग ‘जल तत्व’ का प्रतीक माना जाता है. जल का स्वभाव बहना और बढ़ना है. यदि आप नौकरीपेशा हैं या अपना बिजनेस बढ़ाते हुए करियर में स्थिरता चाहते हैं, तो काले रंग का वॉलेट सबसे बेस्ट है. यह अनावश्यक खर्चों को रोकता है और धन संचय (Savings) में मदद करता है.

हरा वॉलेट (Green Wallet): ग्रोथ और नए अवसर

हरा रंग ‘काष्ठ तत्व’ से जुड़ा है, जो जीवन में विकास, हरियाली और नई शुरुआत का प्रतीक है. जो लोग नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अपनी आमदनी के नए स्रोत तलाश रहे हैं, उन्हें हरे रंग का पर्स रखना चाहिए. यह सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों को खींचता है.

पीला या ब्राउन वॉलेट (Yellow or Brown Wallet): सेविंग्स और सुरक्षा

यदि आपके पास पैसा आता तो बहुत है, लेकिन टिकता नहीं है, तो आपके लिए ब्राउन या पीला वॉलेट सबसे उत्तम है. फेंगशुई में ये रंग ‘पृथ्वी तत्व’ का प्रतिनिधित्व करते हैं. पृथ्वी तत्व जीवन में स्थिरता लाता है. यह रंग आपकी फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है और बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करता है.

सफेद, सिल्वर या गोल्ड (White, Silver or Gold Wallet): लक्जरी और बड़ी वेल्थ

ये रंग ‘धातु तत्व’ के प्रतीक हैं. गोल्डन और सिल्वर रंग सीधे तौर पर लक्जरी, धन और समृद्धि से जुड़े हैं. फेंगशुई के अनुसार, इस रंग का वॉलेट रखने से समाज में मान-सम्मान बढ़ता है और बड़े वित्तीय लाभ के योग बनते हैं.

भूलकर भी न रखें इस रंग का वॉलेट!

फेंगशुई के अनुसार, लाल रंग ऊर्जा और अग्नि का प्रतीक है. हालांकि यह धन को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, लेकिन अग्नि तत्व होने के कारण यह पैसों को ‘जला’ भी सकता है. यानी लाल रंग का पर्स रखने से जितनी तेजी से पैसा आएगा, उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाएगा. इसके अलावा, नीले रंग का वॉलेट रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह पैसे को पानी की तरह बहा सकता है.

बटुए से जुड़े इन नियमों का भी रखें ध्यान

फटा हुआ वॉलेट न रखें: फेंगशुई के अनुसार फटे या घिसे हुए पर्स में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे कंगाली आती है.

कबाड़ न इकट्ठा करें: वॉलेट में पुराने बिल, रसीदें या फटे हुए कागज बिल्कुल न रखें. यह धन के प्रवाह को रोकता है.

यदि आप भी लंबे समय से आर्थिक तंगी या ब्लॉक मनी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो फेंगशुई के इन नियमों के अनुसार अपने वॉलेट का रंग बदलकर अपनी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.