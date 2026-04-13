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Feng Shui Tips: अपनी वर्क डेस्क का 'मनी कॉर्नर' पहचानें...फेंगशुई की इस जादुई ट्रिक से करियर में मिलेगी रॉकेट की रफ्तार!
Feng Shui Tips: क्या आप जानते हैं कि आपकी वर्क डेस्क सिर्फ एक फर्नीचर नहीं, बल्कि आपकी सफलता का ऊर्जा केंद्र है? फेंगशुई के प्राचीन बागुआ मैप के अनुसार, आपकी मेज का हर कोना आपके जीवन के अलग पहलू जैसे धन, स्वास्थ्य और करियर को प्रभावित करता है.
Feng Shui Tips: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में हर कोई करियर में तरक्की और मानसिक शांति चाहता है. अक्सर हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। प्राचीन चीनी वास्तु शास्त्र यानी फेंगशुई के अनुसार, हमारी कार्यक्षमता और सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा कार्यक्षेत्र या वर्क डेस्क कैसा है. चाहे आप ऑफिस जाते हों या वर्क-फ्रॉम-होम कर रहे हों, आपकी मेज की ऊर्जा आपके फोकस और आय को सीधे प्रभावित करती है.
कमांडिंग पोजीशन: सफलता की पहली सीढ़ी
फेंगशुई में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कमांडिंग पोजीशन. आपकी डेस्क ऐसी दिशा में होनी चाहिए जहां से आपको कमरे का मुख्य द्वार स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन आप ठीक दरवाजे के सामने न हों. माना जाता है कि दरवाजे की सीध में बैठने से ऊर्जा का तीव्र प्रवाह आपको तनावपूर्ण बना सकता है. जब आप द्वार देख पाते हैं, तो आप अनजाने में खुद को सुरक्षित और आने वाले नए अवसरों के प्रति सचेत महसूस करते हैं.
डेस्क का ‘बागुआ’ और नौ क्षेत्र
अपनी डेस्क को एक बागुआ मैप की तरह देखें. फेंगशुई में बागुआ मैप का मतलब उर्जा मैप होता है. अगर आप अपनी डेस्क को नौ बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो हर हिस्सा आपके जीवन के एक पहलू को दर्शाता है.
बायां ऊपरी कोना (धन): यहाँ एक छोटा मनी प्लांट या कीमती क्रिस्टल रखें. यह आपकी आय बढ़ाने में मदद करता है.
दायां ऊपरी कोना (रिश्ते): यदि आप टीम के साथ काम करते हैं, तो यहाँ फूलों का चित्र या दो गुलाबी पत्थर रखें, जिससे सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बने रहें.
बीच का हिस्सा (स्वास्थ्य):. इस जगह को हमेशा खाली रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे.
पंचतत्वों का संतुलन है जरूरी
एक आदर्श वर्क डेस्क पर पांच तत्वों (लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल) का संतुलन होना चाहिए. इसे आसानी से ऐसे समझें.
लकड़ी: विकास के लिए डेस्क पर एक छोटा इनडोर प्लांट रखें.
धातु: मानसिक स्पष्टता के लिए मेटल का पेन स्टैंड या सफेद रंग के ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करें.
पृथ्वी: स्थिरता के लिए मिट्टी का छोटा पात्र या पत्थर रखें.
जल: नए अवसरों के लिए डेस्क के पास बहते पानी की तस्वीर या नीले रंग की कोई वस्तु रखें.
अग्नि: प्रसिद्धि और पहचान के लिए डेस्क पर एक सुंदर लैंप या लाल रंग का कोई छोटा डेकोर आइटम रखें.
क्लटर क्लियरिंग: बिखराव हटाएं, फोकस बढ़ाएं
फेंगशुई का सबसे बड़ा दुश्मन कचरा या क्लटर है. मेज पर जमा पुराने बिल, बंद पड़े पेन, खाली कप और अनावश्यक फाइलें मानसिक भ्रम पैदा करती हैं. फेंगशुई विशेषज्ञों का कहना है कि बिखरा हुआ डेस्क, बिखरे हुए दिमाग का प्रतीक है. अपनी मेज को हर शाम काम खत्म करने के बाद साफ करने की आदत डालें. केवल उन्हीं चीजों को मेज पर रहने दें जिनकी जरूरत आपको अगले 24 घंटों में पड़ने वाली है.
फोकस के लिए क्रिस्टल और लाइट
यदि आपका मन बार-बार भटकता है, तो डेस्क के उत्तर-पूर्व कोने में क्लियर क्वार्ट्ज (Clear Quartz) क्रिस्टल रखें. इसके साथ ही, रोशनी का सही प्रबंधन करें. मेज पर अंधेरा होना करियर में रुकावटों का संकेत माना जाता है. एक अच्छी डेस्क लैंप न केवल आपकी आंखों की रक्षा करती है, बल्कि आपके करियर के भाग्य को भी चमकाती है.
फेंगशुई केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही प्रबंधन है. अपनी वर्क डेस्क में ये छोटे-छोटे बदलाव करके आप न केवल अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का आह्वान भी कर सकते हैं. याद रखें, एक व्यवस्थित डेस्क एक व्यवस्थित भविष्य की नींव है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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