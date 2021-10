Fengshui Ke Upay: वास्तु शास्त्र की ही तरह फेंगशुई में भी घर और आस-पास की चीजों के बारे में बताा जाता है. इसमें उन चीजों के बारे में बताया जाता है जिन्हें घर पर रखने से गुड लक आ सकता है. ऐसे में फेंगशुई (Fengshui Ke Upay) में घर के अंदर चौड़े पत्ते वाले पौधे को रखने के फायदों के बारे में बताया गया है. बहुत से लोग इस पौधे को घर के अंदर सजावट के तौर पर रखते हैं. लेकिन इस पौधे के कुछ फायदे भी होते हैं. आइए जानते हैं इस पौधे के फायदों के बारे में-Also Read - Fengshui things we should always keep in home | फैंग शूई: न्यू ईयर पर लाएं यह चीजें, हो जायेंगे अमीर

– चौड़े पत्ते वाले पौधों से घर में खुशियां आती हैं. इससे घर का हर कोना उत्साह से भर जाता है.

– चौड़े पत्ते वाले पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं.

– घर के दक्षिण-पूर्व कोने को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है, इसलिए यहां चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाना चाहिए.

– चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाने से तरक्की की संभावना बढ़ जाती है.

– इस पौधे को घर पर लगाने से मन और दिमाग शांत रहता है. इसे गुड लक के लिए भी रखा जाता है.