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Evil Eye तो सब ले आते हैं...लेकिन घर में लगाना कहां है ये किसी को नहीं पता, जानें एविल आई लगाने की सही दिशा

Evil Eye Tips: फेंगशुई टिप्स में Evil Eye को बहुत ही शुभ मान गया है और कहते हैं कि इसे घर में लगाने से नजर दोष दूर होता है. लेकिन इसे लगाने का सही तरीका हर किसी को नहीं पता.

Fenghui Tips

Evil Eye Fengshui Tips: वास्तु टिप्स की तरह की फेंगशुई टिप्स भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और यह एक प्राचीन चीनी कला है. फेंगशुई में कुछ चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी ​आती है और नकारात्मकता दूर होती है. साथ ही फेंगशुई का पालन करने से घर में सुख—समृद्धि व बरकत के रास्ते खुलते हैं. आजकल लोगों के बीच Evil Eye बहुत ही लोकप्रिय है जो कि फेंगशुई में नजरबट्टू माना जाता है. यानि नजर दोष से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है. लोग Evil Eye को ब्रेसलेट, पायल, पेंडेंट के रूप में पहनते भी हैं. यहां तक कि घर में Evil Eye चार्म लगाते हैं ताकि घर को बुरी नजर से बचाया जा सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Evil Eye चार्म को घर में लगाने की सही दिशा क्या होती है?

Evil Eye चार्म लगाने की सही दिशा

अगर आप भी घर में Evil Eye लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसे लगाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है. इस दिशा में Evil Eye लगाने से बुरी नजर का घर पर कोई असर नहीं होता.

इसके अलावा Evil Eye चार्म को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाना भी बहुत प्रभावशाली माना गया है. फेंगशुई के अनुसार यदि घर के मेन गेट पर Evil Eye चार्म लटकाते हैं तो घर में सुख-समृद्धि आती है और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है.

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Evil Eye चार्म लगाने के नियम

फेंगशुई में Evil Eye चार्म लगाने के कुछ नियम भी बताए गए हैं और उनका पालन करने के बाद ही इसका पॉजिटिव प्रभाव जिंदगी में आता है. फेंगशुई के अनुसार Evil Eye चार्म घर के मुख्य द्वार पर या फिर भीतर की ओर वहां लटकाना चाहिए जहां से आप घर में प्रवेश करते हों.

इसके अलावा Evil Eye चार्म को लिविंग रूम की खि​ड़की या बेडरूम के पास भी लगा सकते हैं. अगर आप चाहें तो रसोई घर के दरवाजे पर भी Evil Eye चार्म लगा सकते हैं. इन सब जगहों पर Evil Eye चार्म लगाने के लिए शुभ माना गया है.

लेकिन ध्यान रखें कि गलती से भी घर में दक्षिण दिशा में Evil Eye नहीं लगाना चाहिए. दक्षिण दिशा में Evil Eye चार्म लगाने से पॉजिटिव की बजाय निगेटिव एनर्जी बढ़ती है.

घर में अगर Evil Eye चार्म लगा है तो उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. नियमित रूप से धूल-मिट्टी साफ करें ताकि आपके घर व जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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