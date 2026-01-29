Hindi Faith Hindi

Fengshui Tips: पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूर ट्राई करें ये फेंगशुई टिप्स, रातों रात बदल जाएगी किस्मत, करियर में होगी जबरदस्त ग्रोथ

Fengshui Tips: वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंगशुई भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं. इसमें बताए गए नियमों का पालन करने से व्यक्ति को पर्सनल ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ मिलती है.

Fengshui Tips: हर व्यक्ति जीवन में तरक्की पाना चाहता है और इसके लिए लोग खूब मेहनत भी करते हैं. लेकिन कई बार मेहनत के बावजूद रिजल्ट निराशाजनक होता है. यह सब अक्सर घर व कार्यस्थल पर निगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है. ऐसे में फेंगशुई में बताए गए कुछ टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं. फेंगशुई कोई जादू नहीं, बल्कि एनर्जी से जुड़ी एक साइंस है जो कि लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाने में मदद करती है. अगर फेंगशुई में बताए गए टिप्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो काम पर फोकस बना रहता है और तरक्की के भी रास्ते खुलते हैं. आइए जानते हैं फेंगशुई के कुछ आसान टिप्स के बारे में.

1. साफ-सफाई का रखें ध्यान

फेंगशुई के अनुसार घर में साफ-सफाई रखना बेहद ही जरूरी है क्योंकि सफाई वाले माहौल में पॉजिटिव एनर्जी आती है. कोशिश करें कि दिन में कुछ समय के लिए घर के सभी खिड़की व दरवाजे खोल दें और प्राकृतिक रोशनी आने दें. इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बेहतर होता है और सदस्यों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है.

2. फर्नीचर की सही दिशा

अगर बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो फर्नीचर की सही दिशा जरूर चेक करें. फेंगशुई के अनुसार ऑफिस का काम करते समय डेस्क ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां से आप दरवाजे को आसानी से देख सकें. इसके अलावा सोते समय समय भी दिशा का ध्यान रखें. फेंगशुई के मुताबिक सोते समय​ बिस्टर उत्तर या पूर्व दिशा में होने चाहिए. इससे नींद अच्छी आती है और फोकस भी बेहतर होता है.

3. रंगों का सही चयन भी है जरूरी

फेंगशुई के अनुसार रंगों का भी हमारी लाइफ पर निगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ता है. नीला और हरा रंग मानसिक शांति व संतुलन के लिए फायदेमंद बताया गया है. अगर आपको काम के समय हमेशा तनाव रहता है तो अपने कमरे या ऑफिस में इन रंगों का उपयोग जरूर करें. इसके अलावा पीला व नारंगी रंग पॉजिटिविटी के साथ ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है.

4. पौधे भी लाते हैं पॉजिटिविटी

फेंगशुई में बांस का खास महत्व बताया गया है. फेंगुशुई के अनुसार घर या ऑफिस में बांस, मनी प्लांट या हरे-भरे पौधे रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है. ये पौधे निगेटिविटी को दूर करते हैं और वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

