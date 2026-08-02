Friendship day 2026: भाग्य से मिलते हैं ऐसे 3 मित्र, चाणक्य और विदुर की सलाह...कभी न खोएं इनका साथ

Shastras & Chanakya Niti: शास्त्रों के अनुसार ये 3 तरह के दोस्त जीवन में बहुत भाग्य से मिलते हैं. जानें आचार्य चाणक्य और विदुर के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान और उनके लक्षण.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/friendship-day-shastras-chanakya-vidur-niti-3-types-of-true-friends-identification-sacche-mitra-ki-pehchan-chanakya-vidur-niti-8490701/ Copy

बुरे वक्त में ढाल बनते हैं ये 3 दोस्त, शास्त्रों के अनुसार कभी न छोड़ें इनका हाथ

Friendship day 2026: मनुष्य के जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन ‘मित्रता’ एक ऐसा रिश्ता है जिसे व्यक्ति स्वयं चुनता है. भारतीय सनातन परंपरा, पौराणिक ग्रंथों और नीतिशास्त्रों में सच्चे मित्र को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है. आचार्य चाणक्य से लेकर महात्मा विदुर तक ने इस बात पर जोर दिया है कि एक सच्चा मित्र इंसान को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है, जबकि एक गलत संगति उसे विनाश की ओर ले जाती है.

शास्त्रों और महान नीतिशास्त्रों के अनुसार, जीवन में तीन तरह के मित्र बहुत ही दुर्लभ और भाग्य से मिलते हैं. यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई एक दोस्त है, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए.

मार्गदर्शक मित्र- सही राह दिखाने वाला

पहला और सबसे महत्वपूर्ण मित्र वह है जो संकट या असमंजस के समय आपका सही मार्गदर्शक बने. महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है. कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह और भ्रम में पड़ गए थे, तब श्रीकृष्ण ने एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में उन्हें धर्म का सही पाठ पढ़ाया.

आचार्य चाणक्य के अनुसार, जो मित्र आपको गलत रास्ते, अधर्म, व्यसन या गलत निर्णयों पर जाने से रोके और बिना किसी झिझक के आपकी गलतियों पर आपको सही सलाह दे, वह किसी गुरु से कम नहीं होता. ऐसा दोस्त आपकी चापलूसी करने के बजाय आपके चरित्र और भविष्य की रक्षा करता है.

संकट का साथी-विपत्ति में ढाल बनने वाला

चाणक्य नीति के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि मित्र की असली परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में ही होती है. जो व्यक्ति आपकी बीमारी, आर्थिक तंगी, अकाल या किसी बड़े संकट के समय बिना बुलाए आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका सच्चा मित्र है.

सुदामा और श्रीकृष्ण की पौराणिक कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्चा मित्र धन, पद या स्थिति देखकर व्यवहार नहीं करता, बल्कि वह केवल भाव और प्रेम का भूखा होता है. बुरे दौर में आपका साथ न छोड़ने वाले दोस्त को शास्त्रों में ‘रत्न’ के समान माना गया है. ऐसे मित्र को खोना अपने सबसे मजबूत ढाल को खोने जैसा है.

निष्कपट और वफादार मित्र- पीठ पीछे सम्मान की रक्षा करने वाला

तीसरी श्रेणी उन मित्रों की है जो पूर्णतः निष्कपट, वफादार और स्वार्थरहित होते हैं. महात्मा विदुर के अनुसार, सच्चा मित्र वह है जो आपके गुप्त भेदों को किसी के सामने उजागर न करे और आपकी गैरहाजिरी (पीठ पीछे) में भी आपके मान-सम्मान की रक्षा करे.

आज के दौर में ऐसे लोग मिलना बेहद कठिन है जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करें और दूसरों के सामने आपकी निंदा न सुनें. जो दोस्त बिना किसी लेन-देन या स्वार्थ के केवल आपकी भलाई सोचता है, वह पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है.

शास्त्र कहते हैं कि धन, पद और भौतिक वस्तुएं जीवन में बार-बार हासिल की जा सकती हैं, लेकिन निष्कपट और निस्वार्थ मित्र का मिलना पूरी तरह आपके कर्मों और भाग्य पर निर्भर करता है. यदि आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपको सही राह दिखाता है, संकट में साथ खड़ा रहता है और आपकी गरिमा की रक्षा करता है, तो उसके साथ को सहेज कर रखें. ऐसे मित्रों का साथ जीवन की हर कठिन लड़ाई को आसान बना देता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.