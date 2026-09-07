Gajakesari Rajyog 2026: गुरु-चंद्रमा की युति से बना गजकेसरी राजयोग, इन 4 राशियों के लिए शुरू हुआ अच्छे दिनों का दौर

Gajakesari Rajyog 2026: 7 सितंबर को गुरु-चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बन रहा है. जानें किन 4 राशियों के लिए यह योग धन, करियर और भाग्य के लिहाज से शुभ रह सकता है.

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7 सितंबर को गुरु-चंद्रमा की युति

कर्क राशि में बना गजकेसरी योग

4 राशियों को मिल सकता है शुभ फल

धन, करियर और भाग्य में लाभ के संकेत

Gajakesari Rajyog 2026: ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों की युति और उनसे बनने वाले योगों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. 7 सितंबर 2026 को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही देवगुरु बृहस्पति के साथ उसकी युति बन रही है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार कर्क राशि में गुरु और चंद्रमा का यह मिलन गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है. खास बात यह है कि कर्क चंद्रमा की स्वराशि है, जबकि बृहस्पति के लिए यह उच्च राशि मानी जाती है. ऐसे में इस संयोग को शुभ और प्रभावशाली माना जा रहा है. यह योग 9 सितंबर तक प्रभावी रहने की बात कही जा रही है.

ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा जाता है, वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है. दोनों ग्रहों की युति को व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक असर डालने वाला माना जाता है. हालांकि कुंडली में ग्रहों की वास्तविक स्थिति के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय संपत्ति और पारिवारिक मामलों के लिहाज से खास रह सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गजकेसरी योग की शुभ दृष्टि मेष राशि के चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी. इससे घर, जमीन, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से यदि किसी संपत्ति संबंधी योजना पर विचार चल रहा है तो उसमें प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. परिवार में भी सुख-शांति का माहौल बनने की उम्मीद है. आर्थिक मोर्चे पर स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हो सकती है.

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए यह योग विशेष महत्व रखता है क्योंकि गुरु और चंद्रमा की युति इसी राशि में हो रही है. ऐसे में जातकों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में मजबूती आने की संभावना जताई जा रही है. नौकरी या कारोबार से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है. सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान बढ़ सकता है और लोग आपके काम की सराहना कर सकते हैं. कारोबार में लंबे समय से अटकी योजनाओं को दोबारा गति मिलने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए गजकेसरी योग भाग्य से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. अटके हुए कामों को पूरा करने में परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. नौकरी, कारोबार या शिक्षा के सिलसिले में यात्रा का मौका मिल सकता है और यह यात्रा लाभदायक साबित होने की संभावना है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. इसके अलावा आय के नए रास्ते खुलने और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु-चंद्रमा की यह युति शिक्षा, बुद्धि और रचनात्मक कार्यों से जुड़े मामलों में शुभ मानी जा रही है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. वहीं लेखन, कला, शोध या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. निवेश या अन्य आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले पर्याप्त जांच-पड़ताल करना बेहतर रहेगा.

कुल मिलाकर, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 7 से 9 सितंबर के बीच बनने वाला यह गजकेसरी योग मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ सकता है. हालांकि ज्योतिषीय योगों के परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.