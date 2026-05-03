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Gajalakshmi Rajyog June 10 Lucky Zodiac Signs Astrology Update

Gajalakshmi Rajyog: इन 5 राशियों का शुरू होने वाला है गोल्डन पीरियड, गजलक्ष्मी राजयोग से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Gajalakshmi Rajyog: 10 जून से शुरू हो रहा है गजलक्ष्मी राजयोग. मेष, सिंह और कुंभ समेत इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत. जानें आपके जीवन पर क्या होगा असर.

Gajalakshmi Rajyog: 10 जून से शुरू हो रहा है गजलक्ष्मी राजयोग

Gajalakshmi Rajyog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है. जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है या अन्य ग्रहों के साथ युति बनाता है, तो उसका सीधा असर मानवीय जीवन पर पड़ता है. आने वाली 10 जून की तिथि ज्योतिषीय गणना के अनुसार एक मील का पत्थर साबित होने वाली है. इस दिन गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को धन, वैभव और ऐश्वर्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है. गजलक्ष्मी राजयोग का अर्थ है- ‘हाथी पर सवार लक्ष्मी’, जो स्थिरता और अपार समृद्धि का संकेत देती है.

क्या होता है गजालक्ष्मी राजयोग?

जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रहों की स्थिति कुंडली में विशेष भावों में होती है, तब इस राजयोग का निर्माण होता है. यह योग दरिद्रता को दूर कर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाता है. 10 जून से शुरू होने वाला यह गोचर मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है.

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इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि (Aries): सफलता के नए कीर्तिमान

मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग उनके करियर और व्यापार में नई जान फूंक देगा. यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो अब उसके सफल होने का समय आ गया है. इस दौरान आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति (Promotion) मिल सकती है. आर्थिक रूप से आप पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और कर्ज से मुक्ति मिलने के भी प्रबल संकेत हैं.

मिथुन राशि (Gemini): सुख-साधनों में वृद्धि

मिथुन राशि वालों के लिए यह ‘गोल्डन पीरियड’ सुख-सुविधाओं के विस्तार का है. घर में नया वाहन या कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आ सकता है. जो जातक रियल एस्टेट या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और माता-पिता के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे.

सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा

सिंह राशि के जातकों के लिए यह योग राजसी ठाट-बाट लेकर आएगा. आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और सामाजिक दायरे में आपका कद बढ़ेगा. अगर आप राजनीति या प्रशासन से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, जिससे आपकी बचत में वृद्धि होगी.

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धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का पूर्ण सहयोग

धनु राशि वालों के लिए गजालक्ष्मी योग किसी लॉटरी से कम नहीं है. भाग्य का साथ मिलने से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं.

कुंभ राशि (Aquarius): आय के नए स्रोत

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आपकी आमदनी के एक से अधिक स्रोत (Multiple sources of income) विकसित हो सकते हैं. पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और साथ मिलकर लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ देगा.

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विशेष उपाय:

इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए 10 जून को मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना भी इन 5 राशियों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.