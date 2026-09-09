Ganesh Chaturthi 2026: घर ला रहे हैं बप्पा तो भूलकर भी न करें ये गलती! किस दिशा में सूंड वाली मूर्ति होती है शुभ?

Ganesh Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है और किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले गणपति बप्पा का पूजन किया जाता है. इसलिए लोग घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और खास तौर पर गणेश चतुर्थी के दिन घरों पर पंडालों में धूमधाम के साथ भगवान गणेश को स्वागत किया जाता है. फिर उन्हें विधि-विधान से स्थापित किया जाता है और इस दौरान विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है. बता दें कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और गणेशोत्सव का यह पर्व 10 दिनों तक चलता है.
वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाई जाएगी और इसका समापन 25 सितंबर 2026 को होगा. 14 सितंबर के दिन भक्त घरों और पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना करेंगे. गणेश चतुर्थी के मौके पर घर में बप्पा को लाने से पहले उनकी मूर्ति का चयन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. खासकर मूर्ति की सूंड किस दिशा में मुड़ी हुई है, इसको लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है.
धार्मिक मान्यताओं और वास्तु परंपराओं के अनुसार, घर में नियमित पूजा के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड यानी वाममुखी गणेश की प्रतिमा को शुभ माना जाता है. वहीं दाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा को दक्षिणामुखी गणेश कहा जाता है और इनकी पूजा के लिए विशेष नियम बताए गए हैं.
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अगर आप गणेश चतुर्थी पर घर के मंदिर के लिए बप्पा की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो बाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा को प्राथमिकता दी जा सकती है. भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा को वाममुखी गणेश कहा जाता है. मान्यता है कि वाममुखी गणेश गृहस्थ जीवन के लिए सौम्य स्वरूप माने जाते हैं. इनकी पूजा से घर में सुख-शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है. यही वजह है कि सामान्य घरेलू पूजा के लिए इस स्वरूप को अधिक उपयुक्त माना जाता है.
दाईं ओर मुड़ी सूंड वाली प्रतिमा को दक्षिणामुखी गणेश कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे अधिक ऊर्जावान स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा के लिए विशेष नियम एवं अनुशासन बताए जाते हैं. इसलिए यदि आप पहली बार घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं या रोजाना सामान्य तरीके से पूजा करना चाहते हैं, तो वाममुखी गणेश की प्रतिमा को चुनना आसान माना जाता है. हालांकि अलग-अलग परंपराओं और संप्रदायों में पूजा-विधि अलग हो सकती है.
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सिर्फ सूंड की दिशा ही नहीं, बल्कि मूर्ति के स्वरूप पर भी ध्यान देना चाहिए. घर में गणपति की प्रतिमा लाते समय इन बातों का ध्यान रखें.
1. बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति चुनें
घर के लिए विराजमान यानी बैठी हुई गणेश प्रतिमा को शुभ माना जाता है. ऐसी प्रतिमा गृहस्थ जीवन में स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है.
2. मूर्ति खंडित न हो
गणेश जी की प्रतिमा कहीं से टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए. प्रतिमा का स्वरूप साफ, सुंदर और शांत होना चाहिए.
3. मूषक और मोदक जरूर देखें
गणेश जी के साथ उनका वाहन मूषक और हाथ में मोदक होना प्रतिमा के पारंपरिक स्वरूप का हिस्सा माना जाता है. मूर्ति खरीदते समय इसे भी देखा जा सकता है.
घर में किस दिशा में करें गणेश जी की स्थापना?
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में गणेश जी की स्थापना के लिए ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है. कई परंपराओं में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख वाली प्रतिमा को भी उपयुक्त माना जाता है. स्थापना से पहले पूजा का स्थान साफ कर लें. चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्रद्धापूर्वक गणपति को विराजमान करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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