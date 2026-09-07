Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 या 15 सितंबर? दूर करें कन्फ्यूजन, जानें सही तारीख, तिथि और गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी. जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गणपति विसर्जन की सही तारीख.

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गणेश चतुर्थी 2026 कब है?

14 सितंबर को विराजेंगे बप्पा

जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त

25 सितंबर को होगा विसर्जन

Ganesh Chaturthi 2026: गणपति बप्पा के स्वागत का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए सितंबर का महीना खास होने वाला है. हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर घर और पंडालों में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है. इस बार गणेश चतुर्थी की तारीख को लेकर कुछ लोगों के बीच 14 और 15 सितंबर को लेकर कन्फ्यूजन है. ऐसे में जानिए 2026 में गणेश चतुर्थी आखिर किस दिन मनाई जाएगी और बप्पा की स्थापना के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा.

14 सितंबर को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर, सोमवार को मनाया जाएगा. यह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ रहा है. चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर की सुबह करीब 7:06 बजे होगी और इसका समापन 15 सितंबर की सुबह करीब 7:44 बजे होगा. यानी तिथि 15 सितंबर तक रहेगी, लेकिन चतुर्थी का मुख्य पर्व 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा.

यही वजह है कि 15 सितंबर को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है. धार्मिक पर्व की तारीख तय करते समय केवल तिथि के शुरू और खत्म होने का समय नहीं देखा जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि चतुर्थी तिथि के दौरान मध्याह्न काल कब पड़ रहा है. इसी आधार पर 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी.

गणपति स्थापना का शुभ समय

गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष महत्व दिया जाता है. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को गणेश पूजा का शुभ समय लगभग सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा. इस दौरान भक्त गणपति की प्रतिमा स्थापित करके विधि-विधान से पूजा कर सकते हैं.

हालांकि, पूजा का मुहूर्त शहर के अनुसार कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. इसलिए अलग-अलग शहरों में रहने वाले भक्त स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर मान सकते हैं. उदाहरण के लिए नोएडा में भी करीब 11:02 बजे से 1:30 बजे तक का समय बताया गया है, जबकि मुंबई में यह समय करीब 11:20 बजे से 1:48 बजे तक रहेगा.

कैसे करें गणपति बप्पा की स्थापना?

गणेश चतुर्थी के दिन घर की साफ-सफाई करने के बाद पूजा स्थल को सजाया जाता है. इसके बाद चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है. पूजा में गणपति को जल, अक्षत, रोली, चंदन, फूल, दूर्वा और मोदक आदि अर्पित किए जाते हैं. इसके बाद भगवान गणेश की आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की जाती है.

मान्यता है कि भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक विशेष प्रिय हैं. इसलिए गणेश पूजा में इनका अर्पण शुभ माना जाता है. श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार गणपति की पूजा कर सकते हैं.

25 सितंबर को होगा गणपति विसर्जन

गणेश उत्सव के समापन का प्रमुख दिन अनंत चतुर्दशी माना जाता है. साल 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर, शुक्रवार को होगी और इसी दिन गणपति विसर्जन किया जाएगा. हालांकि घरों में स्थापित गणपति का विसर्जन परिवार की परंपरा के अनुसार डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या अन्य निर्धारित अवधि में भी किया जा सकता है.

इस तरह 2026 में गणेश चतुर्थी को लेकर तस्वीर साफ है. गणपति बप्पा 14 सितंबर को घर-घर विराजेंगे, जबकि चतुर्थी तिथि अगले दिन सुबह तक रहेगी. इसलिए तारीख को लेकर किसी भ्रम में न रहें और स्थापना के लिए अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त जरूर देख लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.