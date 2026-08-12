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Ganesh Chaturthi 2026: कब है गणेश चतुर्थी? जानें तिथि, पूजा मुहूर्त और विसर्जन का दिन

Ganesh Chaturthi 2026: इस साल गणेश चतुर्थी कब है? जानें 14 सितंबर की सही तारीख, गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त, चतुर्थी तिथि और गणेश विसर्जन की डेट.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: August 12, 2026, 2:19 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026
Ganesh Chaturthi 2026
  • 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी
  • सुबह 7:06 बजे शुरू होगी चतुर्थी तिथि
  • 11:02 से 1:31 बजे तक पूजा मुहूर्त
  • 25 सितंबर को होगा गणपति विसर्जन

Ganesh Chaturthi 2026: भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना जाता है. हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है. इस दिन घरों और पंडालों में गणपति की प्रतिमा स्थापित कर विधि-विधान से पूजा की जाती है. गणेश भक्त पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा की आराधना करते हैं. साल 2026 में गणेश चतुर्थी की तारीख को लेकर अगर आप भी कंफ्यूज हैं, तो यहां जानिए सही डेट, चतुर्थी तिथि और पूजा का शुभ समय.

2026 में कब है गणेश चतुर्थी?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी. चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर होगी और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 7 बजकर 44 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा.

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गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त

गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए मध्याह्न का समय विशेष माना जाता है. दिल्ली में गणेश पूजा का मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा. वहीं गुरुग्राम में यह समय करीब 11:03 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा. अलग-अलग शहरों में स्थानीय सूर्योदय और पंचांग के अनुसार मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

मान्यता के अनुसार, इसी शुभ समय में गणपति की प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है. पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा, लाल फूल, मोदक और फल आदि अर्पित किए जाते हैं.

Ganesh Chaturthi 2026

Ganesh Chaturthi 2026: कब है गणेश चतुर्थी? जानें तिथि, पूजा मुहूर्त और विसर्जन का दिन

कितने दिन चलेगा गणेश उत्सव?

गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला गणेशोत्सव सामान्य तौर पर 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है. 2026 में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन 25 सितंबर, शुक्रवार को होगा.

कई श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार डेढ़ दिन, तीन दिन, पांच दिन, सात दिन या दस दिन बाद भी गणपति विसर्जन करते हैं. इसलिए विसर्जन की अवधि परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है.

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गणेश चतुर्थी का धार्मिक महत्व

हिंदू परंपरा में भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने की परंपरा है. गणेश चतुर्थी के दिन भक्त विघ्नों को दूर करने और सुख-समृद्धि की कामना से गणपति की आराधना करते हैं.

इस दिन घर में गणपति की स्थापना करने वाले भक्त सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करते हैं. इसके बाद शुभ मुहूर्त में प्रतिमा स्थापित कर भगवान गणेश का आवाहन, पूजन और आरती की जाती है. पूजा में दूर्वा और मोदक का विशेष महत्व माना जाता है. इस तरह 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी, जबकि गणेश विसर्जन का प्रमुख दिन 25 सितंबर रहेगा.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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