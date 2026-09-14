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Ganesh Chaturthi 2026: आज 11 बजे है गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त! नहीं कर पाए पूजा तो इन 3 मुहूर्त में करें बप्पा को विराजमान

Ganesh Chaturthi 2026: आज यानी 14 सितंबर 2026 को देशभर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और इस दिन लोग धूमधाम के साथ अपने घरों में गणपति बप्पा को लेकर आते हैं.

Written by: Renu Yadav
Updated: September 14, 2026, 10:30 AM IST
Ganesh Chaturthi 2026: आज 11 बजे है गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त! नहीं कर पाए पूजा तो इन 3 मुहूर्त में करें बप्पा को विराजमान
Ganesh Chaturthi 2026
  • हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश.
  • भगवान गणेश की पूजा से पहले नहीं शुरू होता कोई शुभ या मांगलिक कार्य.
  • गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन करने घर में आती है सुख-समृद्धि.

Ganesh Chaturthi 2026: सनातन धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है. कहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद के साथ शुरू किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. गणेश जी की पूजा के लिए आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज यानी 14 सितंबर 2026, सोमवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है. इस पर्व को देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन लोग घरों में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं. जो कि डेढ़, 3, 5, 7 या 10 दिनों के लिए की जाती है, इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में करना ही फलदायी होता है. आइए जानते हैं आज गणपति बप्पा को घर लाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

गणेश चतुर्थी का सबसे शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज यानी 14 सितंबर को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 15 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आज यानी 14 सितंबर को मनाया जाएगा और आज गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा. लेकिन जो लोग इस मुहूर्त गणपति बप्पा की स्थापना न कर पाएं तो परेशान न हो. क्योंकि इसके अलावा भी 3 शुभ मुहूर्त और भी हैं.

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गणेश स्थापना के 3 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार चर, लाभ और अमृत मुहूर्त को भी बेहद ही शुभ माना जाता है और इस मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना करना मंगलदायी होता है. इन 3 शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार है:

  • चर – दोपहर 1 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 22 मिनट तक
  • लाभ – दोपहर 3 बजकर 22 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 55 मिनट तक
  • अमृत – शाम 4 बजकर 55 मिनट से लेकर शाम 6 बजकर 28 मिनट तक

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दोपहर के समय ही क्यों करते हैं गणेश स्थापना?

गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना दोपहर के समय करना बेहद ही शुभ होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दोपहर के समय ही गणेश स्थापना क्यों की जाती है? पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का प्राकट्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मध्याह्न काल में हुआ था. यही वजह है कि गणेश स्थापना के लिए इस समय को सबसे शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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