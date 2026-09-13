EnglishHindi

Ganesh Chaturthi 2026: एक त्योहार, 6 अलग रंग! महाराष्ट्र ही नहीं, इन राज्यों में भी मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, जानें बप्पा के स्वागत की अनोखी परंपराएं

देशभर में 14 सितंबर 2026, सोमवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा. 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की रौनक देशभर में अलग—अलग रंगों में देखने को मिलती है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 13, 2026, 3:11 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: एक त्योहार, 6 अलग रंग! महाराष्ट्र ही नहीं, इन राज्यों में भी मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, जानें बप्पा के स्वागत की अनोखी परंपराएं
Ganesh Chaturthi 2026
  • देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का त्योहार.
  • जगह-जगह सजाए जाते हैं खूबसूरत व भव्य पंडाल.
  • घरों में भी 1, 3, 5 या 7 दिनों के लिए स्थापित किए जाते हैं गणेश जी.

Ganesh Chaturthi 2026: हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का बड़े धूमधाम के साथ आगमन होता है और इसे गणेश चतुर्थी कहते हैं. इस साल गणेश चतुर्थी का 10 दिवसीय उत्सव 14 सितंबर 2026, सोमवार को शुरू होगा और गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के ​दिन किया जाएगा. देशभर में गणपति बप्पा का आगमन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. हालांकि, यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हर राज्य में इसे मनाने का तरीका अलग-अलग है. कहीं इसे 10 दिनों तक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है तो कहीं परिवार के साथ पूजा की जाती है.

महाराष्ट्र ही नहीं, कई राज्यों में मनाया जाता है यह पर्व

महाराष्ट्र में इस त्योहार की धूम अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है, तो दक्षिण भारत में इसे मां गौरी और गणेश भगवान के पवित्र रिश्ते के रूप में देखा जाता है. गोवा में मिट्टी के गणपति और पारंपरिक व्यंजनों के साथ त्योहार मनाते हैं, तो बंगाल और उत्तर भारत में इसका नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है.

और पढ़ें: गणेश चतुर्थी के लिए बेस्ट है ये महाराष्टीयन नौवरी साड़ी, जान लें इसको कैरी करने का तरीका

महाराष्ट्र: यहां पर गणेशोत्सव सांस्कृतिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व यहां के लोगों के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आत्मा का प्रतीक है. प्रदेश का मुख्य आकर्षण मुंबई के विश्व प्रसिद्ध लालबागचा राजा और विशाल पंडालों में सजी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं हैं. लालबागचा राजा को ‘नवसाचा गणपति’ (मनोकामना पूरी करने वाला) कहा जाता है, जिनके दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों भक्त आते हैं. बप्पा को अर्पित किए जाने वाले विशेष नारियल और गुड़ से बने उकडीचे मोदक इस उत्सव का खास स्वाद और आकर्षण हैं.

और पढ़ें: हरतालिका तीज पर हाथों में मेहंदी लगाने से पहले जान लें ये बातें! इन डिजाइन को माना जाता है सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक

गोवा: गणेश चतुर्थी को स्थानीय भाषा में ‘चवथ’ कहा जाता है. यहां प्राकृतिक चीजों, फलों और सब्जियों से ‘माटोली’ सजाने की अनोखी परंपरा है. नदी की मिट्टी से बनी गणेश जी की पारंपरिक मूर्तियां घर लाई जाती हैं, जिसके ऊपर जंगली फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की एक अनूठी और सुंदर छत बनाई जाती है, जिसे ‘माटोली’ कहते हैं. यह प्रकृति के प्रति गोवा के प्रेम को दर्शाता है. पूरे उत्सव के दौरान भगवान गणेश के साथ-साथ माता गौरी (पार्वती) और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है. पहला दिन (जिसे ‘ताय’ कहा जाता है) माता गौरी को समर्पित होता है. उत्सव डेढ़, पांच, सात या नौ दिनों तक चलता है. सातवें दिन कुछ गांवों (जैसे कुम्भारजुआ) में सजी हुई नावों की एक अनोखी झांकी निकाली जाती है. इस त्योहार की सबसे खास मानसूनी मिठाई को चावल के आटे में गुड़ और नारियल भरकर हल्दी के पत्तों में भाप से पकाया जाता है.

कर्नाटक: गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गौरी हब्बु (माता गौरी की पूजा) की जाती है. फिर दूसरे दिन से बेंगलुरु और हुबली जैसे शहरों में सार्वजनिक पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन और भव्य स्तर पर महागणपति की पूजा होती है. नियमों और परंपरा के अनुसार डेढ़, तीन, पांच या सात दिनों के बाद पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है.

और पढ़ें: Mulank Prediction: धोखा कभी नहीं भूलते इन तारीखों में जन्मे लोग, Breakup के बाद भी याद रखते हैं हर बात!

आंध्र प्रदेश: गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घरों में मिट्टी या हल्दी से बनी भगवान गणेश की छोटी प्रतिमा स्थापित करते हैं. कई जगहों पर विशेष रूप से मैटी विनायकुडु (मिट्टी के गणेश) की पूजा का विधान है. चित्तूर जिले में स्थित प्रसिद्ध वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर में इस अवसर पर 21 दिनों तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं.

तमिलनाडु: तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी को ‘विनायक चतुरथाई’ या ‘पिल्लैयार चतुरथाई’ के नाम से जाना जाता है. तमिल संस्कृति में भगवान गणेश को ‘पिल्लैयार’ कहा जाता है. यहां उन्हें आम तौर पर एक ब्रह्मचारी देवता के रूप में पूजा जाता है, जो उत्तर भारत या अन्य राज्यों की तरह अपनी पत्नियों (सिद्धि और सिद्धि) के साथ नहीं, बल्कि अकेले पूजे जाते हैं. इस त्योहार का सबसे खास पकवान कोझुकट्टई है, जो मोदक का ही दक्षिण भारतीय तमिल रूप है.

बिहार: यहां गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन (चौर चतुरथी) पर्व मनाया जाता है. महिलाएं संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं तथा आंगन में सुंदर अरिपन बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं.

इनपुट: आईएएनएस

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.