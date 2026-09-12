इस मेहंदी से 1 साल में हो जाते हैं कुंवारों के हाथ पीले! बप्पा के इस मंदिर में 200 साल पुरानी अनोखी परंपरा

Moti Dungri Ganesh Temple: जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर की चमत्कारी मेहंदी की खास परंपरा जानें. मान्यता है कि बप्पा की इस मेहंदी से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं. सवा किलो से 35 क्विंटल तक कैसे पहुंचा इसका आयोजन, जानें पूरी कहानी.

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Ganesh Chaturthi 2026

Moti Dungri Ganesh Temple: जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में शामिल है. यहां गणेश चतुर्थी के मौके पर कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है बप्पा के सिंजारे और मेहंदी की. मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि इस विशेष मेहंदी को प्रसाद के रूप में पाने और हाथों में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. यही वजह है कि गणेश चतुर्थी से पहले यहां कुंवारे लड़के-लड़कियों और उनके परिवारों की भीड़ उमड़ती है.

200 साल से चली आ रही है सिंजारे की परंपरा

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा उत्सव की परंपरा काफी पुरानी बताई जाती है. स्थानीय परंपराओं और मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, करीब दो शताब्दियों से बप्पा के दरबार में गणेश जन्मोत्सव से पहले मेहंदी अर्पित करने की रस्म होती आ रही है. समय के साथ यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि हजारों-लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा उत्सव बन गया.

मान्यता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और विवाह जैसे शुभ कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाले देवता भी हैं. इसी विश्वास के चलते अविवाहित युवक-युवतियां बप्पा के चरणों में विवाह की मनोकामना लेकर पहुंचते हैं.

सवा किलो से 35 क्विंटल तक पहुंची मेहंदी

इस परंपरा के विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जहां कम मात्रा में मेहंदी अर्पित की जाती थी, वहीं अब बड़ी मात्रा में मेहंदी मंगवाई जाती है. मंदिर से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, शुरुआती दौर में करीब सवा किलो मेहंदी से यह आयोजन होता था. श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था के साथ इसका स्वरूप भी लगातार बड़ा होता गया. अब सिंजारा उत्सव के लिए राजस्थान के सोजत से बड़ी मात्रा में मेहंदी मंगवाई जाती है. इस बार करीब 3500 किलो यानी 35 क्विंटल मेहंदी की व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई है. पूजा-अर्चना के बाद इसे श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है.

क्यों खास मानी जाती है ये मेहंदी?

मोती डूंगरी गणेश मंदिर की इस मेहंदी को लेकर सबसे खास मान्यता विवाह से जुड़ी है. भक्तों का विश्वास है कि बप्पा को अर्पित की गई मेहंदी को घर ले जाकर हाथों में लगाने से शादी के योग बनते हैं और विवाह में आ रही रुकावटें कम होती हैं. इसी वजह से कई अविवाहित युवक-युवतियां इसे पाने के लिए उत्सुक रहते हैं. कुछ भक्त तो अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अगले साल मंदिर पहुंचकर बप्पा को धन्यवाद देते हैं और शादी का पहला निमंत्रण भी अर्पित करते हैं. हालांकि, एक साल में विवाह होना आस्था से जुड़ा दावा है, इसकी कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है.

अब जिप लॉक पैक में मिलेगा प्रसाद

समय के साथ इस परंपरा में आधुनिक व्यवस्था भी जुड़ गई है. पहले मेहंदी को पारंपरिक पत्तों से बने दोनों में बांटा जाता था. अब श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इसे जिप लॉक पैकिंग में देने की व्यवस्था की जा रही है. इससे प्रसाद को संभालना आसान होगा और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु इसे सुरक्षित तरीके से अपने घर भी ले जा सकेंगे.

रात में शुरू होता है मेहंदी प्रसाद का वितरण

सिंजारा उत्सव के दौरान विशेष पूजा और आरती के बाद मेहंदी प्रसाद का वितरण किया जाता है. इसके लिए मंदिर परिसर में अलग-अलग काउंटर और कतारों की व्यवस्था की जाती है. महिलाओं और कन्याओं के लिए भी अलग व्यवस्था रहती है. मोती डूंगरी की यह मेहंदी इसलिए खास है क्योंकि इसमें सिर्फ रंग और श्रृंगार नहीं, बल्कि हजारों भक्तों की विवाह से जुड़ी उम्मीद और बप्पा पर भरोसा जुड़ा हुआ है. यही आस्था इस अनोखी परंपरा को हर साल खास बना देती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.