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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर चांद देखना क्यों माना जाता है अशुभ? चंद्रमा को गणपति ने दिया था ये श्राप, जानें पूरी कहानी

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना अशुभ क्यों माना जाता है? जानें चंद्रदेव को गणपति के श्राप, श्रीकृष्ण के मिथ्या कलंक और चंद्र दर्शन हो जाने पर किए जाने वाले उपाय की पूरी पौराणिक कथा.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: September 12, 2026, 12:41 PM IST
ganesh chaturti
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  • गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों वर्जित?
  • चंद्रमा को गणपति ने क्यों दिया श्राप?
  • श्रीकृष्ण से जुड़ा है मिथ्या कलंक का प्रसंग
  • गलती से चांद दिख जाए तो करें ये उपाय

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार 14 सितंबर को मनाया जाएगा. भगवान गणेश की पूजा के साथ इस दिन कई धार्मिक नियमों का भी विशेष महत्व माना जाता है. इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन न करना. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन चांद देखने से व्यक्ति को मिथ्या दोष या झूठे कलंक का सामना करना पड़ सकता है. इसी वजह से गणेश चतुर्थी को कई जगहों पर ‘कलंक चतुर्थी’ भी कहा जाता है.

चंद्रमा ने उड़ाया था गणेश जी का मजाक

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान गणेश अपने प्रिय मोदक खाकर मूषक पर सवार होकर जा रहे थे. रास्ते में किसी कारण से मूषक घबरा गया और गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया. वे जमीन पर गिर पड़े और उनके मोदक भी बिखर गए. यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे और गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया.

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चंद्रमा के इस व्यवहार से गणेश जी क्रोधित हो गए. कथा के अनुसार, उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनके रूप पर अहंकार करने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा और चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करेगा, उसे झूठे आरोप या कलंक का सामना करना पड़ सकता है. चंद्रमा को दिए गए इस श्राप को ही गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से जुड़ी परंपरा का आधार माना जाता है.

चंद्रमा ने मांगी क्षमा, गणेश जी ने बदला श्राप

कथा के अनुसार, गणेश जी का क्रोध देखकर चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ. उन्होंने गणपति से क्षमा मांगी और श्राप वापस लेने का अनुरोध किया. गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन दिया हुआ श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया. मान्यता के अनुसार, इसके बाद चंद्र दर्शन से होने वाले दोष को विशेष तिथि से जोड़ दिया गया. भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी मानी जाती है.

भगवान कृष्ण भी हुए थे मिथ्या कलंक के शिकार

गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से जुड़े इस विश्वास में भगवान कृष्ण की कथा का भी विशेष उल्लेख मिलता है. पौराणिक प्रसंग के अनुसार, श्रीकृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था. इसके बाद उन पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा.

कथा के अनुसार, नारद जी ने श्रीकृष्ण को बताया कि चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन के कारण उन्हें मिथ्या दोष का सामना करना पड़ा है. इसके बाद श्रीकृष्ण ने इस दोष से मुक्ति के लिए गणेश जी की पूजा की. स्यमंतक मणि का यह प्रसंग गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से जुड़े मिथ्या दोष की मान्यता को और महत्वपूर्ण बनाता है.

गलती से चांद दिख जाए तो क्या करें?

अब सवाल है कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन भूलवश चंद्रमा दिखाई दे जाए तो क्या किया जाए? धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है. भगवान गणेश की पूजा कर उनसे क्षमा मांगना और स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण या पाठ करना दोष निवारण का उपाय माना जाता है.

इसके साथ ही गणेश जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करने की परंपरा बताई गई है:

सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः.

सुकुमारक मारोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस मंत्र का जाप करने और स्यमंतक मणि की कथा सुनने से मिथ्या दोष से मुक्ति मिल सकती है. इसलिए अगर अनजाने में गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए, तो परेशान होने के बजाय श्रद्धापूर्वक गणेश जी की पूजा करें और बताए गए उपाय करें.

इस तरह गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा भगवान गणेश और चंद्रदेव से जुड़ी पौराणिक कथा के साथ-साथ भगवान कृष्ण के मिथ्या कलंक वाले प्रसंग से भी जुड़ी हुई है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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