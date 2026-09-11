Ganesh chaturthi 2026: किस मुद्रा के गणेश करेंगे आपके सारे संकट दूर? बप्पा की मूर्ति खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर

Ganesh chaturthi 2026: गणेशोत्सव का पावन पर्व आते ही चारों तरफ गणपति बाप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगती है. ढोल-ताशों की थाप और फूलों से सजे पंडालों के बीच हर भक्त की यही चाहत होती है कि इस बार विघ्नहर्ता उनके घर पधारें और जीवन के सारे कष्ट दूर कर लें. बाजार में भी बप्पा की एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियां बिकने लगी हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में गणेश जी की कौन सी मुद्रा (Posture) स्थापित करना आपके लिए सबसे ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है? बाजार से मूर्ति खरीदने और घर लाने से पहले बप्पा की मुद्राओं और वास्तु से जुड़े इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है.
भगवान गणेश की अलग-अलग मुद्राएं जीवन के अलग-अलग पहलुओं को प्रभावित करती हैं इसलिए अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार सही स्वरूप का चुनाव करना चाहिए.
बैठी हुई मुद्रा (ललितासन): यदि आप अपने घर में सुख, शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो हमेशा बैठी हुई मुद्रा (आराम की मुद्रा) वाली गणेश प्रतिमा ही चुनें. इसे घर के मुख्य पूजा स्थल पर स्थापित करने से पारिवारिक कलह दूर होती है और बरकत बनी रहती है.
नृत्य करते हुए गणेश (नृत्य गणपति): कला, संगीत, मीडिया, अभिनय या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नृत्य करती हुई मुद्रा वाले बप्पा अत्यंत शुभ माने जाते हैं. यह मूर्ति घर में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करती है.
खड़ी मुद्रा: कार्यस्थल या ऑफिस की डेस्क पर गणेश जी की खड़ी हुई मुद्रा रखना ऊर्जावान माना जाता है. यह कर्म, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है, हालांकि घर के मंदिर के लिए बैठी हुई मूर्ति ही सर्वोत्तम मानी जाती है.
आशीर्वाद देती अभय मुद्रा: यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव या अज्ञात भय बना रहता है, तो दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद देने वाली (अभय मुद्रा) गणेश मूर्ति घर लाना सभी संकटों से रक्षा करता है.
सूंड की दिशा: गणेश जी की मूर्ति खरीदते वक्त उनकी सूंड पर विशेष ध्यान दें. बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी सबसे सहज और घर के लिए शुभ माने जाते हैं, क्योंकि यह आनंद और शांति का प्रतीक है. दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड (सिद्धि विनायक) के नियम काफी कठोर होते हैं और उनकी पूजा बेहद अनुशासन मांगती है.
वाहन और प्रसाद: मूर्ति में बप्पा का वाहन मूषक (चूहा) और उनके हाथ में मोदक या लड्डू स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए. इसके बिना गणेश जी का स्वरूप अधूरा माना जाता है.
सामग्री और रंग: घर के मंदिर के लिए पीतल, चांदी, तांबे, अष्टधातु या शुद्ध मिट्टी से बनी प्रतिमा ही शुभ फल देती है.
इस गणेश चतुर्थी बाजार से बप्पा को घर लाने से पहले उनकी सही मुद्रा और वास्तु नियमों का पूरा ध्यान रखें, ताकि विघ्नहर्ता आपके जीवन से सारे संकट दूर कर रिद्धि-सिद्धि के साथ वास करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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