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गणेश चतुर्थी पर सिर्फ पूजा ही नहीं, ये कथा और मंत्र जाप भी है जरूरी! मिलता है बप्पा का आशीर्वाद और दूर होते हैं सभी विघ्न

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक चलता है. इस दौरान लोग घरों में बप्पा की स्थापना करते हैं और विधि-विधान से उनका पूजन करते हैं. ऐसे में कुछ मंत्रों का जाप आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 14, 2026, 5:54 PM IST
गणेश चतुर्थी पर सिर्फ पूजा ही नहीं, ये कथा और मंत्र जाप भी है जरूरी! मिलता है बप्पा का आशीर्वाद और दूर होते हैं सभी विघ्न
Ganesh Chaturthi 2026
  • अनंत चतुर्दशी के दिन होता है गणेश चतुर्थी का समापन.
  • घर में 3, 5, 7 या 10 के लिए करते हैं गणपति की स्थापना.
  • इस दौरान रोजाना सुबह-शाम होती है गणेश जी की पूजा.

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन भक्त विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, उन्हें दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करते हैं. धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन के विघ्न दूर होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा में गणपति की कथा सुनने या पढ़ने और मंत्रों का जाप करने का भी विशेष महत्व बताया गया है? मान्यता है कि पूजा के दौरान श्रद्धा से कथा का पाठ और मंत्र जाप करने से गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है.

गणेश चतुर्थी पर जरूर पढ़ें गणपति की कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन लगाया और उस उबटन से बालक की रचना की. फिर उस बालक में प्राण डाल दिए. उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, तब तक किसी को अंदर प्रवेश न करने दें. इसी दौरान भगवान शिव वहां पहुंचे. बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. भगवान शिव और बालक गणेश के बीच युद्ध हुआ और क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका मस्तक अलग कर दिया.

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जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं. उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की. तब भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया. इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया. मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने पर कार्य में आने वाले विघ्नों से मुक्ति मिलती है.

गणेश चतुर्थी पर इन मंत्रों का करें जाप

गणपति बप्पा की पूजा के दौरान मंत्र जाप करना भी शुभ माना जाता है. आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

1. गणेश जी का सबसे सरल मंत्र

ॐ गं गणपतये नमः

2. गणेश गायत्री मंत्र

ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि।
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्॥

3. वक्रतुंड मंत्र

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा॥

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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