गणेश जी का ऐसा मंदिर, जहां बप्पा की हैं तीन सूंड! मोर पर सवार इस अनोखे स्वरूप का क्या है रहस्य?

तीन सूंड वाले बप्पा! मोर पर सवार गणपति
Unique Ganesha Idol: गणेश जी की प्रतिमा की कल्पना करते ही आमतौर पर एक सूंड और मूषक वाहन वाले विघ्नहर्ता का स्वरूप सामने आता है. लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जहां गणपति का स्वरूप इस सामान्य छवि से बिल्कुल अलग है. यहां भगवान गणेश की प्रतिमा में तीन सूंड और छह भुजाएं हैं और बप्पा मोर पर विराजमान हैं. इसी दुर्लभ स्वरूप के कारण मंदिर को त्रिशुंड गणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है.
यह अनोखा मंदिर पुणे के सोमवार पेठ इलाके में स्थित है. मंदिर का संबंध 18वीं शताब्दी से बताया जाता है. उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक, भीमजीगिरी गोसावी ने 1754 के आसपास इसके निर्माण का काम शुरू कराया था और करीब 1770 तक इसका निर्माण चलता रहा. मंदिर की वास्तुकला में अलग-अलग क्षेत्रों की शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है. मंदिर की पहचान सिर्फ इसकी गणेश प्रतिमा से नहीं है. पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी, अलग-अलग लिपियों में मिले अभिलेख और प्रवेश द्वार की सजावट भी इसे ऐतिहासिक दृष्टि से खास बनाती है. उपलब्ध विवरणों में मंदिर की दीवारों पर देवनागरी-संस्कृत और फारसी में लिखे अभिलेखों का भी उल्लेख मिलता है.
गर्भगृह में स्थापित गणपति की प्रतिमा काले पत्थर से बनी बताई जाती है. प्रतिमा में भगवान गणेश की तीन सूंड, छह हाथ और एक मुख दिखाई देता है. सबसे खास बात यह है कि यहां उनका वाहन मूषक नहीं, बल्कि मोर है. इसी वजह से गणपति के इस स्वरूप को त्रिशुंड मयूरेश्वर कहा जाता है. प्रतिमा के हाथों में अलग-अलग आयुध और पूजा से जुड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं. मंदिर के विवरण में एक हाथ में मोदक पात्र, दूसरे में शूल और ऊपर के हाथ में अंकुश का उल्लेख मिलता है. वहीं मोर की चोंच में नाग का अंकन भी प्रतिमा की विशेषताओं में शामिल है.
त्रिशुंड गणपति की तीन सूंडों को लेकर अलग-अलग धार्मिक व्याख्याएं मिलती हैं. कुछ परंपराओं में इन्हें त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़ा जाता है. वहीं कुछ व्याख्याओं में तीन सूंडों को तीन काल या अस्तित्व के अलग-अलग आयामों का प्रतीक माना जाता है. हालांकि इन अर्थों को मंदिर की प्रतिमा की प्रमाणित ऐतिहासिक व्याख्या के बजाय धार्मिक और लोक-परंपराओं से जुड़ी मान्यताओं के रूप में देखना उचित है.
गणेश जी के मयूरेश्वर स्वरूप का संबंध गणेश के उस रूप से बताया जाता है, जिसमें उन्होंने मोर को वाहन बनाया था. गणेश के प्रसिद्ध अष्टविनायक परंपरा में भी मयूरेश्वर का उल्लेख मिलता है. इसी धार्मिक परंपरा से मंदिर के नाम में ‘मयूरेश्वर’ जुड़ा माना जाता है. इस मंदिर की प्रतिमा में मोर पर विराजमान गणपति का दृश्य भक्तों के लिए खास आकर्षण है. सामान्य गणेश प्रतिमाओं में जहां मूषक वाहन दिखाई देता है, वहीं यहां मोर पर विराजे तीन सूंड वाले गणपति का स्वरूप इसे बेहद विशिष्ट बनाता है. यही वजह है कि पुणे का त्रिशुंड गणपति मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि गणेश प्रतिमा की दुर्लभ शिल्प परंपरा और 18वीं शताब्दी की मंदिर वास्तुकला को देखने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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