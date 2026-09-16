गणपति बप्पा की विदाई में भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं विघ्नहर्ता!

Ganesh Visarjan 2026: देशभर के कई हिस्सों में गणेशोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत गणेश चतुर्थी से होती है. इस दौरान लोग घरों में गणपति बप्पा को लेकर आते हैं और उनका विधि-विधान से पूजन कर विजर्सन करते हैं. बप्पा को घर में लाते समय लोग जितने उत्साही और खुश होते हैं उससे ज्यादा विदाई पर भावुक होते हैं. हर कोई कामना करता है कि गणपति बप्पा हर साल घर में आएं और सुख-समृद्धि व खुशहाली का आशीर्वाद दें. जिस तरह गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को घर लाने के कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार गणपति विसर्जन के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विदाई के दौरान की गई कुछ गलतियां पूजा की भावना और परंपरा के विरुद्ध मानी जाती हैं. आइए जानते हैं गणपति बप्पा की विदाई के समय किन 7 बातों से बचना चाहिए.
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गणपति बप्पा को विदा करने से पहले विधि-विधान से पूजा करना शुभ माना जाता है. इसलिए सबसे पहले भगवान गणेश को फूल, दूर्वा, अक्षत, फल और भोग अर्पित करें. इसके बाद आरती करके विसर्जन की तैयारी करें.
मान्यता है कि भगवान गणेश को विदा करने से पहले उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग जरूर लगाना चाहिए. मोदक और लड्डू गणपति को प्रिय माने जाते हैं. इसके अलावा घर में उपलब्ध सात्विक भोजन भी भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है.
विसर्जन से पहले परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर गणपति बप्पा की आरती करनी चाहिए. आरती के बाद भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की प्रार्थना करने की परंपरा है.
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विसर्जन के दौरान गणपति की मूर्ति को सम्मानपूर्वक ले जाना चाहिए. मूर्ति को झटके से हिलाने, जमीन पर रखने या किसी असम्मानजनक तरीके से रखने से बचें. घर से निकलते समय भी श्रद्धा और भक्ति का भाव बनाए रखें.
गणपति विसर्जन खुशी और भक्ति का अवसर है. इसलिए इस दौरान किसी से विवाद करना, गाली-गलौज करना या क्रोध करना उचित नहीं माना जाता. भक्तों को कोशिश करनी चाहिए कि विसर्जन यात्रा शांतिपूर्ण और भक्तिमय रहे.
गणपति विसर्जन के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. मूर्ति के साथ प्लास्टिक, थर्मोकोल, फूल-मालाओं की प्लास्टिक पैकिंग या अन्य कचरा जलस्रोत में न डालें. स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित विसर्जन स्थल और नियमों का पालन करें.
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धार्मिक मान्यता में गणपति को मंगल और विघ्नहर्ता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए विदाई के समय दुख, क्रोध या नकारात्मकता के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक भाव रखना चाहिए. भगवान से अगले वर्ष फिर घर आने की प्रार्थना करते हुए उनकी विदाई करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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