Ganga Dussehra 2021 Wishes In Hindi: गंगा दशहरा का दिन हिंदुओं के लिए काफी पवित्र माना जाता है. हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा (Ganga Dussehra 2021) के दिन गंगा का अवतार हुआ था. गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान का काफी महत्व है. इस बार गंगा दशहरा (Ganga Dussehra 2021 Wishes) 20 जून को है. इस दिन शुभ कार्य भी किए जाते हैं. ऐसे में इस मौके पर आप एक-दूसरे को गंगा दशहरा (Ganga Dussehra 2021 Wishes In Hindi)की बधाई दे सकते हैं.

ऐ गंगा, तेरे गंगाजल से हो जाते हैं लोग पवित्र,

पर क्यों नहीं होते इससे लोगों के मन पवित्र,

अगर मिट जाए लोगों के मन से ईर्ष्या की मैल,

तो बन जाएगा इस देश में एक प्रेम का महल,

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

हर दिन आपके जीवन में लाए,

सुख-शांति और समाधान,

पाप नाशिनी गंगा मैया को,

श्रद्धापूर्वक तहे दिल से प्रणाम…

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

सुख और दुख जीवन के रंग हैं,

सब सही है अगर श्रद्धा संग है,

गंगा मैया के ध्यान में मलंग हैं,

हैपी गंगा दशहरा कहने का ये नया ढंग है.

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

हर-हर गंगे…!!

भारत माता के हृदय से निकल कर,

सभी पापों का नाश करने वाली,

पतित पावनी मां गंगा को शत-शत नमन.

गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

ज्योति से ज्योत जगाते चलो

प्रेम की गंगा बहाते चलो

राह में आए जो दिन दुखी

सबको गले से लगाते चलो

दिन आएगा सबका सुनहरा

शुभ हो ये गंगा दशहरा

हो आपकी जिंदगी में खुशियों का मेला

कभी ना आए कोई झमेला

सदा सुखी रहे आपका बसेरा

मुबारक हो आपको यह शुभ दशहरा