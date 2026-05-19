By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ganga Dussehra 2026: कब है गंगा दशहरा? नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त, इस दिन गंगा स्नान से मिलेगी 10 तरह के पापों से मुक्ति
Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण व शुभ माना गया है. कहते हैं कि इसी दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इस दिन गंगा स्नान से कई पाप मिटते हैं.
Ganga Dussehra 2026 Date: हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि गंगा स्नान के दिन श्रद्धा भाव से गंगा में स्नान किया जाए तो आध्यात्मिक शुद्धि के साथ पापों से भी मुक्ति मिलती है. गंगा स्नान के बाद दान-पुण्य का भी महत्व माना गया है और कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान से पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है और मनुष्य को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा?
गंगा दशहरा 2026 कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 25 मई 2026 को सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 26 मई को सुबह 5 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल गंगा दशहरा का पर्व 25 मई 2026 को मनाया जाएगा.
इसे भी पढ़ें: Gajakesari Yoga 2026: आज का दिन है बेहद खास! बन रहा है सबसे शक्तिशाली ‘गजकेसरी राजयोग’, इन 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट
गंगा दशहरा स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है लेकिन इस शुभ फल तभी प्राप्त होता है जब स्नान व दान शुभ मुहूर्त में किया जाए. पंचांग के अनुसार 25 मई को गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 30 मिनट से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक रहेगा, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है जिसे गंगा स्नान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है. इसके बाद सुबह 5 बजकर 25 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक अमृत चौघड़िया रहेगा. फिर शुभ चौघड़िया सुबह 8 बजकर 51 मिनट से सुबह 10 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. स्नान व दान के लिए इन मुहूर्त को बेहद ही शुभ माना गया है.
इसे भी पढ़ें: Mulank Prediction: सास-ससुर की लाडली बन जाती हैं इस मूलांक की बहुएं, चमका देती हैं ससुराल वालों की किस्मत!
गंगा स्नान से मिलती है 10 तरह के पापों से मुक्ति
गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को 1 या 2 नहीं, बल्कि 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र किया गया है. इन 10 पापों में 3 दैहिक, 4 वाणी और 3 मानसिक पाप शामिल हैं. दैहिक पाप की बात करें तो दैहिक यानि शरीर से किए गए पाप, वाणी यानि अपने शब्दों से किए गए पाप और मानसिक यानि दिमाग से किए गए पाप. इसलिए हिंदू धर्म में कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में एक बार ही सही, पर गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.