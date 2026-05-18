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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर इस 1 चीज को घर लाते ही बदल जाता है माहौल, रहती है शांति और टिकती है लक्ष्मी

Ganga Dussehra 2026: 25 मई 2026 को मनाया जाएगा गंगा दशहरा. शास्त्रों में बताया गया है कि क्यों गंगा दशहरा पर घर में एक खास चीज लाना शुभ माना जाता है. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. जानिए क्या है वो नियम क्या.

Published date india.com Published: May 18, 2026 1:27 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर घर लाएं गंगाजल, बनी रहती है शांति और लक्ष्मी कृपा

Ganga Dussehra 2026: 25 मई 2026, सोमवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं. यही वजह है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. लेकिन धर्म ग्रंथों और पुरानी मान्यताओं में एक और बात कही गई है. गंगा दशहरा पर अगर श्रद्धा से गंगाजल घर लाया जाए, तो घर का वातावरण बदलने लगता है. मान्यता है कि जहां गंगाजल होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

सिर्फ जल नहीं, मां गंगा का आशीर्वाद माना जाता है गंगाजल

हिंदू धर्म में गंगाजल को बेहद पवित्र माना गया है. यही कारण है कि पूजा-पाठ, हवन, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गंगाजल सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि आसपास की ऊर्जा को भी शुद्ध करने वाला माना जाता है. कई लोग गंगा दशहरा पर गंगाजल लाकर पूरे घर में उसका हल्का छिड़काव भी करते हैं.

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शास्त्रों में मां गंगा को क्यों कहा गया ‘मोक्षदायिनी’?

स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मां गंगा ko “पाप नाशिनी” और “मोक्षदायिनी” कहा गया है. मान्यता है कि गंगा का स्मरण तक मन को शांत करने वाला माना जाता है. एक प्रसिद्ध श्लोक है—

“गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति.

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु॥”

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धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस मंत्र के साथ गंगाजल का छिड़काव करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है.

भगवान शिव से भी जुड़ा है गंगा का खास संबंध

पौराणिक कथाओं के अनुसार, मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी. तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया. यही वजह है कि गंगाजल को शिव कृपा का प्रतीक भी माना जाता है. कई लोग गंगा दशहरा पर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र के साथ गंगाजल घर में रखते हैं.

गंगा दशहरा पर कैसे करें गंगाजल का उपयोग?

मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन तांबे या चांदी के पात्र में गंगाजल रखना शुभ माना जाता है. इसके बाद घर के मंदिर, मुख्य द्वार और ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में हल्का छिड़काव किया जाता है. कहा जाता है कि इससे घर का वातावरण शांत बना रहता है.

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इस दौरान कई लोग यह छोटा मंत्र भी बोलते हैं

“ॐ श्री गंगायै नमः”

धार्मिक मान्यता है कि इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहती है.

क्यों आज भी खास माना जाता है गंगाजल?

दिलचस्प बात ये है कि गंगाजल को लेकर सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि रहस्य भी जुड़े रहे हैं. सदियों से लोग मानते आए हैं कि गंगाजल लंबे समय तक खराब नहीं होता. यही वजह है कि आज भी करोड़ों लोग इसे सिर्फ पानी नहीं, बल्कि पवित्रता, विश्वास और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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