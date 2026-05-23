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Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा पर गंगाजल से करें ये उपाय...राहु-केतु के अशुभ प्रभाव और शनि दोष से मिलेगा छुटकारा
Ganga Dussehra 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना व दान करना बेहद ही शुभ होता है. इससे पुण्यफल की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.
Ganga Dussehra 2026: हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं. उनके प्राकट्य के दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है. हर साल ज्येष्ठ माह के माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 मई 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी पाप मिट जाते हैं. इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन यदि गंगाजल से जुड़े कुछ उपाय अपनाए जाएं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और राहु-केतु समेत कई दोषों से भी मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं गंगाजल के अचूक उपायों के बारे में.
घर में आएगी सुख-समृद्धि, दूर होगा वास्तु दोष
अगर आप घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली का कामना कर रहे हैं तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करें. यदि गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो घर में स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं. फिर नहाने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करें. ध्यान रखें कि घर के हर एक कोने और मुख्य द्वार पर भी गंगाजल का छिड़काव जरूर करें. इससे घर में निगेटिविटी नहीं आएगी और वास्तु दोष दूर होगा. साथ ही घर में सुख-समृद्धि का वास होगा.
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मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा दशहरा के दिन एक तांबे के लोटे में गंगाजल लें और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालें. फिर इस जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें. इसके बाद जल में बचे हुए तुलसी के पत्तों को निकालकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधें और तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन-दौलत की कमी नहीं होती.
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शनि और राहु-केतु के दोष से राहत
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष या राहु-केतु दोष है तो उसके लिए गंगा दशहरा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. गंगा दशहरा के दिन एक लोटे में जल, गंगाजल, दूध और काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें. इस उपाय को करने से शनि दोष और राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.