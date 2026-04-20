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Ganga Saptmi 2026: नहीं जा पा रहे गंगा स्नान? इस विधि से घर बैठे मिलेगा मोक्ष,जानें शास्त्रों में वर्णित 'मानस स्नान' का रहस्य

गंगा सप्तमी 2026 पर यदि आप गंगा तट नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश न हों. जानें शास्त्रों में वर्णित 'मानस स्नान' की विधि, दक्ष स्मृति के प्रमाण और 7 प्रकार के स्नानों का महत्व, जिससे घर बैठे ही मिलेगा साक्षात गंगा स्नान का पूरा फल.

Published date india.com Updated: April 20, 2026 12:45 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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गंगा सप्तमी 2026: गंगा सप्तमी का पावन पर्व हिंदू धर्म में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है. यह वह दिन है जब माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था. वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आने वाला यह पर्व इस वर्ष 11 मई, 2026 को मनाया जाएगा. शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन गंगा स्वर्ग लोक से उतरकर भगवान शिव की जटाओं में आने के बाद, ऋषि जह्नु के कान से प्रकट हुई थीं.

आमतौर पर इस दिन श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश या काशी जैसे तीर्थों की ओर रुख करते हैं. लेकिन यदि आप किन्हीं कारणों से गंगा तट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है. हमारे मनीषियों ने प्राचीन काल में ही ‘मानस स्नान’ जैसी दिव्य विधि का वर्णन किया है, जो भौतिक स्नान से भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है.

शास्त्रों में वर्णित ‘सप्त स्नान’ का विज्ञान

सनातन परंपरा में केवल जल से शरीर भिगोने को ही स्नान नहीं माना गया है. विष्णु पुराण और दक्ष स्मृति जैसे ग्रंथों में सात प्रकार के स्नानों का विस्तार से वर्णन है जिन्हें सप्त स्नान कहा गया है यह विभाजन व्यक्ति की परिस्थिति और मानसिक अवस्था के आधार पर किया गया है:

  1. ब्राह्म स्नान: ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वरीय मंत्रों का पाठ करना.
  2. वायव्य स्नान: गाय के चरणों की धूल (गौ-धूलि) को शरीर पर स्पर्श करना.
  3. आग्नेय स्नान: यज्ञ की पवित्र भस्म को शरीर पर लगाना.
  4. दिव्य स्नान: तेज धूप के बीच हो रही वर्षा के जल से भीगना.
  5. वारुण स्नान: नदी, सरोवर या समुद्र के जल में प्रत्यक्ष डुबकी लगाना.
  6. कापिल स्नान: अस्वस्थ होने पर गीले वस्त्र से शरीर पोंछना.
  7. मानस स्नान: इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है. “मानसं विष्णुस्मरणम्” अर्थात मन ही मन परमात्मा या पवित्र नदी का ध्यान करना.

मानस स्नान: भौतिक बाधाओं से परे आत्म-शुद्धि

‘मानस स्नान’ का सीधा अर्थ है- अपनी चेतना या मन को गंगा की लहरों में विसर्जित कर देना. शास्त्रों का मत है कि जल केवल बाहरी त्वचा की शुद्धि करता है, लेकिन मानस स्नान आत्मा और चित्त की अशुद्धियों जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार को धो देता है.

पद्म पुराण के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गंगा से हजारों मील दूर भी बैठा है और वह सच्चे हृदय से गंगा-गंगा पुकारता है, तो उसे वही फल मिलता है जो गंगा की धारा में खड़े होने पर मिलता है.

गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥

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मानस स्नान का शास्त्रीय अर्थ और परिभाषा

शास्त्रों में मानस स्नान की परिभाषा अत्यंत स्पष्ट और प्रभावशाली दी गई है. कहा गया है:

‘मानसं विष्णुस्मरणम्’ अर्थात् मन ही मन भगवान विष्णु या अपनी आराध्य माँ गंगा का पूर्ण श्रद्धा के साथ स्मरण करना ही मानस स्नान है. यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है.

दक्ष स्मृति का प्रमाण: जब शरीर साथ न दे तो क्या करें?

अक्सर लोग इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि क्या बिना नदी जाए स्नान का फल मिलेगा? इसका उत्तर दक्ष स्मृति में मिलता है. दक्ष स्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो, वृद्ध हो या किसी विशेष परिस्थिति जैसे यात्रा की असमर्थता के कारण पवित्र नदी तक न जा सके, उसके लिए मानस स्नान ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है. शास्त्र कहते हैं कि आत्म-शुद्धि के लिए केवल बाहरी जल पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि अनिवार्य है. मानस स्नान इसी आंतरिक शुद्धि का द्वार खोलता है.

पद्म पुराण और मानस तीर्थ का आध्यात्मिक पक्ष

पद्म पुराण में तीर्थों के महत्व के साथ-साथ मानस तीर्थ का अद्भुत वर्णन मिलता है. हम अक्सर बाहर के तीर्थों को खोजते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हमारे भीतर भी तीर्थ विद्यमान हैं.

सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और दया-ये सभी मानस तीर्थ हैं.

जो व्यक्ति इन गुणों का ध्यान करते हुए माँ गंगा का स्मरण करता है, उसे घर बैठे ही हरिद्वार या काशी जाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है. यही “मन चंगा तो कठौती में गंगा” का वास्तविक आध्यात्मिक आधार भी है.

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पौराणिक कथा: क्यों गंगा सप्तमी को जाह्नवी का दिन कहते हैं?

इस पर्व की गहराई को समझने के लिए ऋषि जह्नु की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है. पौराणिक आख्यानों के अनुसार, जब भगीरथ के तप से माँ गंगा पृथ्वी पर आईं, तो उनके वेग से ऋषि जह्नु की कुटिया और तपस्या भंग हो गई. क्रोधित होकर ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया. देवताओं और भगीरथ के अनुनय-विनय के बाद, ऋषि जह्नु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा को अपने कान के माध्यम से पुनः मुक्त किया. इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ा और यह दिन गंगा के पुनर्जन्म के रूप में प्रतिष्ठित हुआ.

घर बैठे मानस स्नान की विधि

गंगा सप्तमी पर घर को ही तीर्थ बनाने के लिए आप इस विधि का पालन कर सकते हैं:

ब्रह्म मुहूर्त का चयन: सुबह 4:00 से 6:00 के बीच का समय ऊर्जा से भरपूर होता है. इस समय एक शांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें.

पवित्र आह्वान: अपनी आँखें बंद करें और मानसिक रूप से हिमालय से निकलती गंगा की श्वेत धारा का दर्शन करें.

मंत्र शक्ति: मन ही मन इस मंत्र का जाप करें  ‘गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु॥

अनुभव की पराकाष्ठा: यह अनुभव करें कि गंगा का शीतल जल आपके सहस्त्रार चक्र यानि सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश कर पूरे शरीर को पवित्र कर रहा है. यह ध्यान कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें.

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वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

मानस स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है. आधुनिक विज्ञान में इसे क्रिएटिव विज़ुअलाइज़ेशन कहा जाता है.

  1. न्यूरोसाइंस: जब हम पूरी एकाग्रता से किसी पवित्र अनुभव की कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे रसायनों का स्राव करता है, जो तनाव को तत्काल कम करते हैं.
  2. हैप्पी हार्मोन्स: गंगा की लहरों की कल्पना मात्र से हृदय गति स्थिर होती है और रक्तचाप नियंत्रित होता है, जिससे वही शांति प्राप्त होती है जो वास्तव में नदी किनारे बैठने से मिलती है.
  3. संकल्प की शक्ति: मानस स्नान व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ाता है. यह आत्म-अनुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.

क्यों है यह आज के समय में प्रासंगिक?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर बार तीर्थ यात्रा करना संभव नहीं होता. गंगा सप्तमी 2026 पर मानस स्नान का संदेश यही है कि ईश्वर और पवित्रता हमारे भीतर हैं. यदि आपका मन शुद्ध है, तो ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ वाली उक्ति सार्थक हो जाती है. यह विधि हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक भाव की आवश्यकता है.

गंगा सप्तमी का यह अवसर हमें अपनी जड़ों और शास्त्रों की गहराई से जुड़ने का मौका देता है. चाहे आप घर पर हों या किसी अन्य शहर में, श्रद्धा का एक लोटा और मानस स्नान का संकल्प आपको मोक्ष की उसी सीढ़ी तक ले जाएगा, जहाँ गंगा की भौतिक धारा ले जाती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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