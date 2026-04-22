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Ganga Saptami 2026 Shubh Muhurat Of Ganga Snan And Know The Puja Vidhi In Hindi

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी के दिन इस शुभ योग में करें गंगा स्नान...मिट जाएंगे सारे पाप, जानें पूजा विधि

Ganga Saptami 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है.

Ganga Saptami 2026

Ganga Saptami 2026: पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और उनके इस प्राकट्य को गंगा सप्तमी के रूप में हर साल मनाया जाता है. इस साल गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को है. इस दिन गंगा में स्नान की परंपरा है और मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान-पुण्य अवश्य करना चाहिए. कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं और मन शुद्ध होता है. धर्म शास्त्रों में भी गंगा स्नान के महत्व का उल्लेख किया गया है. गंगा सप्तमी के दिन यदि शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है.

इस शुभ मुहूर्त में करें गंगा स्नान

गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ माना गया है और पंचांग के अनुसार 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 20 मिनट पर शुरू होगा और 5 बजकर 4 मिनट पर समाप्त होगा. बता दें कि गंगा सप्तमी के दिन कई शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है. इस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है, इसके अलावा अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा.

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गंगा स्नान न कर पाएं तो क्या करें?

कई बार किसी कारणवश गंगा स्नान करना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में परेशान न हो क्योंकि आप चाहें तो घर पर भी गंगा स्नान कर सकते हैं. इसके अलावा घर में स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिला लें. लेकिन ध्यान रखें कि पहले बाल्टी में गंगाजल डालें और फिर उसमें नहाने के लिए पानी मिलाएं. तभी वह गंगा स्नान के बराबर का पुण्य प्रदान करेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और तन व मन शुद्ध होते हैं. इसके अलावा पितर पर भी प्रसन्न होते हैं.

गंगा सप्तमी के दिन कैसे करें पूजा?

गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान के अलावा मां गंगा का भी पूजन किया जाता है. इस दिन गंगा स्नान के बाद मां गंगा का ध्यान करें और गंगा में घी का दीपक जलाकर प्रवाहित करें. यदि घर पर ही गंगा स्नान किया है तो घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और सभी देवी—देवताओं का ध्यान करें. इसके बाद मां गंगा की आरती करें और भोग लगाएं.

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