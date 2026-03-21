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Gangaur Vrat 2026 Date And Time Why Do Women Keep Fast Hiding From Their Husbands On This Day Know The Reason

Gangaur Vrat 2026: आज मनाई जा रही है गणगौर पूजा, इस दिन पति से छिपकर क्यों व्रत रखती हैं महिलाएं? जानिए वजह

Gangaur Vrat 2026: गणगौर पूजा के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह व्रत पति से छिपकर रखा जाता है.

Gangaur Puja 2026

Gangaur Vrat 2026: राजस्थान और मध्यप्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में गणगौर पर्व मनाया जाता है. यह पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना से उपवास रखती हैं. अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की कामना से गणगौर पूजा करती हैं. इस दिन शिव-गौरी की उपासना की जाती है. पंचांग के अनुसार आज यानि 21 मार्च को गणगौर पर्व मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुर्हूत और इस व्रत को पति से छिपकर क्यों रखती हैं महिलाएं?

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गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 49 मिनट से लेकर 5 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 4 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. वहीं दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट तक विजय मुहूर्त बन रहा है. इन सभी मुहूर्त को पूजा-पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना गया है.

गणगौर व्रत का महत्व

गणगौर व्रत भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित है. शिव-गौरी को खुशहाल दांपत्य जीवन का प्रतीक माना गया है और इसलिए गणगौर पूजा के दिन इनका पूजन किया जाता है. इस दिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं. यह पर्व विशेषतौर पर राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रें में मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर तैयार होती हैं और शिव-गौरी की उपासना करती हैं. राजस्थान में विशेष परंपरा है कि महिलाएं गणगौर व्रत पति से छिपकर रखती हैं. आइए जानते हैं इसकी वजह.

पति से छिपकर क्यों रखा जाता है गणगौर व्रत?

राजस्थान में कई जगह गणगौर पर्व से जुड़ी कुछ अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं. इस दिन महिलाएं पति से छिपकर व्रत रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर व्रत रखने का दिखावा करने से इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता. इसलिए सदियों से इस व्रत को गुप्त तरीके से रखने की परंपरा चली आ रही है. एक लोकप्रिय कथा के अनुसार माता गौरी ने जब पहली बार गणगौर व्रत रखा था तो भगवान शिव को भी इसके बारे में नहीं बताया था. इसलिए यही परंपरा आज भी निभाई जा रही है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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