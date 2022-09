Garud Puran: सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण की संज्ञा दी गई है और यह एक ऐसा पुराण है जिसमें अच्छे व बुरे कर्माें की व्याख्या की गई है. मनुष्य को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है. जहां मनुष्य को स्वर्ग में सुख ही सुख मिलता है, वहीं नरक में पापों के मुताबिक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं. (Garud Puran After Death) गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकाने के बाद ही मुक्ति मिलती है. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर किसी पाप के लिए कौनसी सजा मिलती है. इसके बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है. आइए जानते हैं मरने के बाद किस पाप के लिए (Garud Puran me Swarg or Narak) कौनसी सजा मिलती है?Also Read - गरुड़ पुराण: आखिर कब पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण? जानिए इसे पढ़ने के फायदे और रहस्य

पापों के अनुसार मिलती है सजा

गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं. यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते-पीटते ले जाते हैं. जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब उसे पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है.

निदोष जीवों की हत्या करना एक बड़ा पाप माना गया है और इसके लिए गरुड़ पुराण में एक कठोर सजा तय की गई है. ऐसे व्यक्ति को गरम तेल में डालकर तला जाता है.

गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक सजा तय की गई है जो कि बड़े-बुजुर्गों का अपमान करते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं. ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल न निकल जाए.

जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है. ऐसे लोगों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है और जानवर उन्हें चीर कर खा जाते हैं.

गरुड़ पुराण के मुताबिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले या उन्हें धोखा देने वाले मनुष्य को जानवर की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे मनुष्य को नरक में मल-मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.