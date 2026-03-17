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गरुण पुराण: प्राण निकलने के बाद भी ये 5 चीजें नहीं छोड़ती पीछा...मृत्यु के बाद भी रहती हैं आत्मा के साथ
गरुण पुराण: मृत्यु के बाद क्या साथ जाता है? ये सवाल हम सब के मन में होता है. जानिए 5 अदृश्य चीजें जो आत्मा के साथ निकलती हैं. मृत्यु के बाद केवल शरीर नहीं जाता, बल्कि आत्मा अपने साथ ले जाती है ये 5 अदृश्य चीजें! आपके अगले जीवन के लिए जरूरी जानकारी.
गरुण पुराण: हम जीवन भर धन, संपत्ति, रिश्तों और पद-प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? धर्मशास्त्रों में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है. जब प्राण शरीर से विदा होते हैं, तो देह यहीं रह जाती है, लेकिन पाँच अदृश्य चीजें आत्मा के साथ अगले सफर पर निकलती हैं.
कामना (Desire)
मृत्यु के समय जो अधूरी इच्छाएं मन में रहती हैं, वही अगले जन्म की नींव बनती हैं. अधूरी इच्छाओं वाली आत्मा उसी इच्छा को पूरा करने के लिए अगले जीवन में प्रवेश करती है. इसलिए संतुलित इच्छाएँ और साधना जीवन में बहुत जरूरी हैं.
वासना (Attachments)
वासना केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है. घर, गाड़ी, पैसा और रुतबे के प्रति मोह भी वासना है. यह मोह मोक्ष के मार्ग में बाधा बनता है. जो व्यक्ति वासनाओं से मुक्त रहता है, वही आध्यात्मिक उन्नति की राह पर तेज़ी से बढ़ता है.
कर्म (Karma)
हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही असली पूंजी हैं. यही तय करता है कि अगला जन्म सुखी होगा या दुःखों भरा. धर्म और कर्मयोग के अनुसार किए गए कार्यों का फल हमेशा आत्मा के साथ जाता है.
कर्ज़ (Debt)
यदि किसी का ऋण इस जन्म में नहीं चुका, तो वह अगले सफर में बोझ बनकर आता है. ऋण केवल वित्तीय नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है. इसलिए ऋणमुक्त जीवन जीना बेहद महत्वपूर्ण है.
पुण्य (Merits)
दान, परोपकार और निःस्वार्थ सेवा ही वह असली पूंजी है, जो परलोक में काम आती है. ये अमूल्य धन किसी भी परिस्थिति में आत्मा का साथ नहीं छोड़ता.
हम इस दुनिया से क्या लेकर आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है. असली महत्व यह है कि हम यहां से क्या लेकर जाएंगे. इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और पुण्य संचित करना होना चाहिए.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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