Gayatri Mantra: सिर्फ पूजा-पाठ नहीं, एक मेंटल थेरेपी है गायत्री मंत्र...इसे रटने की बजाय समझिए इसका महत्व और लाभ

Gayatri Mantra: हिंदू धर्म में हर पूजा, अनुष्ठान, किसी शुभ कार्य आदि के लिए अलग-अलग मंत्र बताए गए हैं. मान्यता है कि यदि कोई मंत्र याद नहीं है तो केवल गायत्री मंत्र का जाप कर लेने से ही ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं. धर्म शास्त्रों में गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों में से एक माना गया है. बचपन से ही घरों में यह मंत्र सिखाया जाता है और लोग इसका नियमित जाप भी करते हैं. लेकिन अक्सर लोग इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मानकर दोहराते रहते हैं, जबकि इसके पीछे छिपा गहरा अर्थ और महत्व बहुत कम लोग समझ पाते हैं.
आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गायत्री मंत्र केवल ईश्वर की उपासना का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और चेतना को जागृत करने वाला एक शक्तिशाली सूत्र भी माना जाता है. यही वजह है कि कई विद्वानों का मानना है कि गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक मेंटल थेरेपी है जो कि व्यक्ति के विचारों को सकारात्मक दिशा देने में मदद करती है.
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्॥
यह मंत्र सूर्य स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वे हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं. गायत्री मंत्र के अर्थ की बात करें तो मंत्र के माध्यम से मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह दिव्य शक्ति हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, अज्ञान को दूर करे और हमें सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें. यह मंत्र केवल भौतिक सुखों की नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करता है.
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गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना बेहद ही लाभकारी होता है. इस मंत्र का नियमित और एकाग्रता के साथ किया गया जाप मन को शांत करने में सहायक माना जाता है. जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसका मन भटकाव से हटकर एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है. इससे मानसिक तनाव कम करने, सकारात्मक सोच विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.