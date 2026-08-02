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Gemini-Cancer August Horoscope 2026: मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त? जानिए नौकरी, धन और लव लाइफ का हाल

Gemini-Cancer August Horoscope 2026: अंग्रेजी का आठवां महीना अगस्त शुरू हो गया है और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले 31 दिन उनके लिए कैसे रहने वाले हैं. आज हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के बारे में.

Written by: Renu Yadav
Published: August 2, 2026, 8:20 AM IST
Gemini-Cancer August Horoscope 2026: मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त? जानिए नौकरी, धन और लव लाइफ का हाल
Monthly Rashifal 2026
  • अगस्त में ग्रह-नक्षत्रों का फेरबदल डालेगा राशियों पर असर.
  • मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा यह महीना?
  • करियर से लेकर लव लाइफ तक, यहां जानें सबकुछ.

Gemini-Cancer August Horoscope 2026: ज्योतिषी दृष्टिकोण से साल का प्रत्येक माह अपने आप बेहद ही खास होता है और हर माह ग्रह—नक्षत्रों की चाल में बदलाव होता है. यही बदलाव राशियों को भी प्रभावित करता है जिसकी वजह से कई बार कुछ राशियों के जीवन में टेंशन जगह बना लेती हैं तो कुछ राशियों के बिगड़े काम बनने लगते हैं. अगस्त का महीना शुरू होते ही प्रत्येक राशि के जातक यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर यह नया महीना उनकी लाइफ में क्या बदलाव लेकर आने वाला है. ज्योतिषी और पंडित गुरु ज्ञानेश जी से जानते हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है.

मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का प्रभाव आपको बुद्धिमान बनाता है. आपकी बुद्धिमत्ता से लोग जलते हैं और धीरे—धीरे आपसे दूर होने लगते हैं. इस राशि के लोग कुछ चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इनका दिमाग काफी तेज चलता है. अगस्त के महीने की बात करें तो इस माह आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

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करियर: जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह महीना काफी सरल रहेगा. पिछले महीनों के मु​काबले जिम्मेदारियां अधिक मिलेंगी और रूके हुए काम स्पीड से पूरे होंगे. आपके सीनियर से तालमेल बेहतर होंगे.

व्यापारी: जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा और काम से नए लोग जुड़ेगे जिससे मुनाफा मिलेगा.

आ​र्थिक स्थिति: अगस्त के महीने में पैसे की वृद्धि होगी और किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

विद्यार्थी और गृहिणी: विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अनुकूल है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर मन लगाकर ध्यान दें. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. गृहिणियों के लिए यह महीना थोड़ा सुकून वाला रहेगा. विवाद कम होंगे और रिश्ते अच्छे बने रहेंगे.

लव लाइफ: इस माह दंपत्तियों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा.

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कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?

कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और चंद्रमा के प्रभाव से इन लोगों को सबको अपने जैसा ही सरल समझते हैं ओर इसलिए जिंदगी में कई बार धोखा पाते हैं. कर्क राशि के लोग अपने पत्ते सबके सामने खोल देते हैं और इसलिए कई बार इनके बनते काम बिगड़ने लगते हैं. अपनी जल्दबाजी पर अंकुश लगाएं तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है.

करियर: अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यक्षेत्र पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और रूके हुए काम में भाग्य का साथ मिलेगा.

बिजनेस: अगस्त का महीना व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है. जो ग्राहक चले गए थे वह वापस आपसे जुड़ेगे और बिजनेस में तरक्की होगी.

आर्थिक स्थिति: पैसे की बात करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. पैसों को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी.

विद्या​र्थी और गृहिणी: विद्यार्थियों को इस महीने पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. अगर अगस्त के महीने में आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वह आपको खुशियां देगा. गृहिणियों ​की बात करें तो उनका पूरा महीना पूजा-पाठ व धार्मिक कार्यों में निकलेगा.

लव लाइफ: प्रेमियों के लिए यह महीना थोड़ी शंका पैदा कर सकता है, जिससे रिश्ते में दरार आ सकती है. सच्चाई जाने बिना रिश्ते पर शक न करें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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