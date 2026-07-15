Gemstone Astrology: रत्न पहनने के बाद दिख रहे हैं ये 7 संकेत? समझिए अब पलटने वाली है किस्मत!

Gemstone Astrology: क्या आपका रत्न असर दिखा रहा है? रत्न शास्त्र के अनुसार जानिए वे 7 शुभ संकेत, जो बताते हैं कि धारण किया गया रत्न सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर चुका है.

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Gemstone Astrology: रत्न पहनने के बाद नजर आने लगें ये 7 बदलाव, समझिए किस्मत देने वाली है दस्तक

Gemstone Astrology:रत्न शास्त्र में माना जाता है कि सही व्यक्ति को उसकी कुंडली और ग्रहों के अनुसार उचित रत्न धारण कराया जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है. हालांकि यह असर हर व्यक्ति में एक जैसा या तुरंत नहीं होता. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे शुभ संकेत माने जाते हैं, जो यह इशारा देते हैं कि धारण किया गया रत्न अनुकूल परिणाम देना शुरू कर चुका है. आइए जानते हैं वे 7 संकेत कौन-से हैं.

रुके हुए काम बनने लगें

अगर लंबे समय से अटके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगें, इंटरव्यू, बिजनेस डील या सरकारी काम में सकारात्मक परिणाम मिलने लगें, तो रत्न शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना जाता है. माना जाता है कि ग्रहों की अनुकूलता बढ़ने पर बाधाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

मन शांत रहने लगे

रत्न धारण करने के बाद अगर बिना किसी विशेष कारण के मानसिक तनाव कम महसूस होने लगे और मन पहले की तुलना में अधिक शांत व संतुलित रहने लगे, तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है. सकारात्मक सोच और निर्णय क्षमता में सुधार भी इसी का हिस्सा माने जाते हैं.

आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

कई बार व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है. नई जिम्मेदारियां लेने का साहस बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता मजबूत होती है. रत्न शास्त्र में इसे भी अनुकूल प्रभाव का संकेत माना गया है.

आर्थिक अवसर मिलने लगें

यदि रुका हुआ धन वापस मिलने लगे, आय के नए स्रोत बनें या करियर और व्यापार में अच्छे अवसर मिलने शुरू हों, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है. हालांकि इसका संबंध व्यक्ति के प्रयास और परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है.

अच्छी और गहरी नींद आना

मान्यताओं के अनुसार अगर रत्न धारण करने के बाद नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाए और बेचैनी कम महसूस हो, तो यह मानसिक संतुलन में सुधार का संकेत माना जाता है. विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़े रत्नों के बारे में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं.

रिश्तों में मधुरता बढ़ना

परिवार या कार्यस्थल पर चल रहे छोटे-मोटे विवाद कम होने लगें और लोगों के साथ संबंध बेहतर महसूस होने लगें, तो इसे भी शुभ परिणामों में गिना जाता है. रत्न शास्त्र के अनुसार अनुकूल ग्रह व्यक्ति के व्यवहार और संवाद पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं.

पूजा-पाठ और सकारात्मक कार्यों में मन लगना

अगर अचानक आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान, पूजा-पाठ या अच्छे कार्यों की ओर रुचि बढ़ने लगे, तो इसे भी सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है. कई ज्योतिषाचार्य इसे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से जोड़कर देखते हैं.

क्या रखें ध्यान?

रत्न शास्त्र के अनुसार किसी भी रत्न को केवल दूसरों की सलाह या फैशन के लिए नहीं पहनना चाहिए. रत्न का चयन व्यक्ति की जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा के आधार पर योग्य ज्योतिषी की सलाह से करना बेहतर माना जाता है. गलत रत्न धारण करने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने या विपरीत प्रभाव की मान्यता भी रत्न शास्त्र में मिलती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.