Gen Z लड़कियों को चाहिए भगवान शिव जैसा लाइफ पार्टनर...जानिए सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड के पीछे क्या है वजह?

सोशल मीडिया पर आजकल Gen Z लड़कियां बता रही हैं कि उन्हें किस तरह क लाइफ पार्टनर चाहिए. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि Gen Z लड़कियों को कूल, डूड बॉय नहीं बल्कि शिवजी जैसा पार्टनर चाहिए.

Gen Z Love Relationship: जब भी रिलेशनशिप की बात आती है कि तो हर लड़की यही चाहती है कि उसका पति सिर्फ प्यार करने वाला ही नहीं, बल्कि सम्मान करने वाला भी हो. अपने लाइफ पार्टनर को लेकर लड़कियों के मन में कई सपने होते हैं. Gen Z यानि आज की युवा पीढ़ी लाइफ पार्टनर के चयन को लेकर काफी क्लियर है. बता दें कि जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है वह Gen Z कहलाते हैं. Gen Z की बात करें तो यह पीढ़ी बहुत ही एडवांस, स्पष्ट, आत्मनिर्भर और जागरूक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्यार और शादी के मामले में Gen Z लड़कियों की सोच बहुत ही अलग है.

Gen Z लड़कियों को चाहिए शिवजी जैसा पति

Gen Z लड़कियों के बारे में लोगों को यही लगता है कि इन्हें अपनी ही तरह स्पष्टवाद, कूल-डूड टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है. Gen Z लड़कियों को कूल, डूड टाइप को पार्टनर नहीं, बल्कि भगवान शिव जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए. सोशल मीडिया पर Gen Z लड़कियों के वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें वह बता रही हैं कि उन्हें शिवजी जैसा पार्टनर या प्रेमी चाहिए. आज की लड़कियों को रोमांस की तुलना में ऐसा पति चाहिए जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो.

माता पार्वती ने की कठोर तपस्या

पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी. इसके बाद ही उन्हें पति के रूप में शिव जी मिले. कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पर संकट को दूर करने के लिए रौद्र रूप धारण कर लिया था. वहीं आज कल की Gen Z लड़कियां भी ऐसे ही पति की चाह रखती हैं जो कि उन्हें प्रेम व सम्मान दें और उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहे.

Gen Z लड़कियों की भावनात्मक सोच

Gen Z लड़कियां अपने प्रेमी व पार्टनर में भगवान शिव जैसे गुण चाहती हैं. सोशल मीडिया पर Gen Z लड़कियां रिलेशनशिप पर डिस्कशन करती नजर आ रही हैं जिसमें वह बता रही हैं कि उन्हें अपने जीवनसाथी में भगवान शिव जैसे गुण चाहिए. भगवान शिव जैसे गुणों से उनका मतलब धार्मिक आस्था से नहीं है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सोच से भी है. Gen Z लड़कियां चाहती हैं कि उनके जीवनसाथी में धैर्य और स्थिरता हो, वह गुस्से को काबू कर सके, लेकिन जरूरत के समय पत्नी की रक्षा के लिए रौद्र रूप धारण करने से भी पीछे न हटे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

